El COE confirmó 2.961 casos de dengue en la provincia

En el parte diario del Comité Operativo de Emergencia, brindado anoche pasadas las 20, se informó que no hubo nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que ya suman 35 días sin casos positivos del virus y se puso el foco en el brote de dengue, que ya registra 2.961 casos en Jujuy.

Sobre la situación epidemiológica en la provincia, el doctor Omar Gutiérrez informó que actualmente no hay casos sospechosos de Covid-19 y 155 personas fueron testeadas por ser considerados casos sospechosos, pero que fueron descartadas 150, lo que confirma que no se registraron nuevos contagios y reafirma que no hay circulación del virus.

En este sentido indicó que los trabajadores "golondrina" que regresaron a la provincia y quedaron aislados en el hospital de campaña de la Ciudad Cultural comenzaron a ser dados de alta por no presentar ningún síntoma de la enfermedad y por haber arrojado negativo en todos los casos a los test que se realizaron en dos oportunidades.

Respecto al anuncio que había realizado el gobernador Gerardo Morales el miércoles, sobre la apertura de templos e iglesias, Pablo Jure indicó que abrirán sus puertas desde este lunes para que las personas puedan acudir a rezar.

De este modo, permanecerán abiertas de 8 a 20 de lunes a sábados con todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por el COE y respetando la terminación de los DNI según los días que corresponda. Además, Jure aclaró que los domingos permanecerán cerradas y que la misa que se realiza ese día se continuará haciendo de manera televisiva o por transmisiones en las redes sociales.

En otro punto, la doctora Fabiana Vaca, subdirectora de Epidemiología del Ministerio de Salud se refirió al brote de dengue en la provincia y confirmó que hasta ayer habían 2.961 casos confirmados, siendo la localidad de Yuto la más afectada, con 605 casos confirmados.

Además hay 258 casos en Monterrico; en Fraile Pintado 141; San Salvador de Jujuy 172; Perico 37; Libertador 27; Santa Clara 10; La Esperanza 11; Puesto Viejo 14; El Talar 9; Palpalá 4; La Mendieta 3; El Carmen 4; Calilegua 5; Caimancito 4; Palma Sola 2; Reyes 1 y Lozano 1.

De esta manera y respecto a la última información que había sido brindada el lunes por el ministro de Salud, se sumaron 417 casos en sólo tres días.