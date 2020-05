Anciana invocó al diablo por error y fue poseída

Un insólito episodio paranormal se registró en la provincia de Albacete, en la región de Castilla-La Mancha, España, donde todavía los habitantes no salen de su asombro y continúan analizando el inexplicable tema.

La extraña situación se produjo a mediados de febrero pasado, meses antes de que la pandemia del coronavirus confinara a gran parte de la humanidad en sus hogares. Allí, una mujer mayor que tomaba clases de inglés intentó decir una frase en ese idioma y, al parecer, pronunció algo que llamó fuertemente la atención del Diablo, quien, al ser “citado” por la señora, no solamente se “apersonó” en el lugar, sino que además se introdujo en el cuerpo de la mujer y, al mismo tiempo, hizo aparecer en el sitio a una cabra, mientras un putrefacto y muy intenso olor se adueñaba del lugar. Una experiencia que doña Juana Yoigo seguramente jamás pensó que podría llegar a tocarle vivir. Esta es la historia.

Nunca visto

Doña Juana, albaceteña de 72 años, invocó en febrero pasado al mismísimo demonio sin proponérselo. Todo ocurrió mientras participaba de un curso de inglés subvencionado por el Ayuntamiento de Albacete, cuando intentó pronunciar la frase “I’ll be back on sunday”, cuya traducción es “volveré el domingo”, y al parecer habría dicho “Devil back on sunday”, es decir, algo así como “el Diablo regresará el domingo”. Lo más increíble es que, acto seguido, y ante la atónita mirada de sus compañeros de clase, muchos de ellos adultos pero también numerosos jóvenes, la anciana comenzó a hablar en forma extraña y luego a balbucear, para después expresarse en un idioma nunca antes escuchado por ninguno de los presentes.

Según los azorados testigos, todo parece indicar que decía algo en un idioma parecido al latín, pero la situación era tan siniestra que nadie salía de su asombro.

Todos atónitos

Como si fuera un fragmento sacado de la célebre película “Estigma”, en la que la protagonista sufre el mismo castigo que el propio Jesucristo y es cautivada por un ser demoniaco que la transforma tanto en su apariencia como en sus actos, la señora Yoigo comenzó a “hablar como del revés y se puso toda roja”. Aún sorprendidos, sus compañeros revelaron a la prensa local que “la voz de Juana cambió, su rostro parecía lastimado, sus pupilas se dilataron y su voz era muy gruesa, como la de un hombre con voz ronca o más; inclusive su pelo cambió de color, sus dientes parecían podridos y su aspecto era realmente fatal”.

Otros detalles

Tras el impactante episodio, “se empezó a oler tremendo, como si algo podrido estuviera dentro del aula hacía años”, explicó Antonio Freire, el profesor a cargo de la clase, quien luego agregó que “una de sus amigas le gritaba desesperada: “Juana, Juanita..., déjalo ya…, anda, que te está matando...”. Entre sus compañeros, algunos dijeron también haber sentido una fragancia “como si fuera azufre”. Pero después de semejante episodio paranormal, la demoniaca demostración no había concluido.

Para sorpresa y temor de todos, ingresó al lugar “una cabra siniestra” a la que el único que pudo sacarla fue el marido de Juana, quien también formaba parte de la clase, y lo consiguió golpeándola con su gorra en reiteradas oportunidades. “Era una cabra normal, pero tenía esos ojos rojos que se te quedan de estar mucho rato en la piscina”, manifestaron luego la señora Yoigo y su marido.