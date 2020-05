Amasan pan para repartir en hogares humildes

Una mamá y sus dos hijos de 8 y 10 años, emprendieron una acción solidaria de ayuda a familias de escasos recursos económicos. La idea surgió de los niños, al tomar conocimiento de que hay personas que no tienen cómo alimentarse a veces.

El proyecto humanitario lo realizan días por medio, los niños colaboran en el amasado del pan, luego los preparan en bolsitas y la madre sale rumbo a los barrios más humildes de la ciudad periqueña.

Noelia Stabile, es una joven madre de Alex de 10 años y Milu de 8 años, juntos realizan la obra solidaria más destacada de esta cuarentena, como madre orgullosa de sus hijos cuenta cómo surgió la iniciativa.

"Un mediodía pasó gente por casa pidiendo comida, vi que mi hija estaba muy conmovida, entonces, me dijo ‘por qué no hacemos comida y le damos a aquellas personas que lo necesitan’, mi primera reacción fue ‘imposible no tenemos lo suficiente para tanto’, pero me pregunté a mí misma, ‘algo podemos hacer’; y bueno ahora ya me ven, hacemos pan y todos trabajamos para luego repartir entre los que sé que pueden necesitarlo".

En tiempo de cuarentena por la pandemia, la familia de Noelia lo primero que hace al levantarse de mañana, controlar las tareas escolares, verificar si tienen los materiales para realizar las tareas, consultar con las docentes y cumplir con todo lo de la escuela.

La joven madre manifestó también que tuvo que aprender a hacer el pan, que, si bien los chicos fueron los de la idea, pero había que perfeccionarse en el amasado.

Por eso dijo que "mis nenes me indican también, cuánto hay que poner de harina, cuánto de agua, etc. los tres amasamos y es un momento más para compartir. Nos hace bien, todo es pensando que el pan salga a punto y guste a quien lo reciba".

La tarea de distribución es al azar, hoy camina por aquí, mañana por otros barrios y sale con un bolsón cargado de pan envuelto en servilletas y bolsitas que fueron preparadas por Alex y Milu.

La ciudad ha crecido mucho, cuenta asombrada Noelia y además acotó "hay barrios que ni conocía, viviendas muy alejadas, y en todos ellos hay personas que necesitan que les demos una mano, primero te miran extrañados, piensan que hago política, o sea cualquiera, no importa porque de repente encuentro a alguien y me recibe con tal alegría y respeto. Mirá es una cosa increíble porque siento que recibo bendiciones y eso les trasmito a mis peques, ellos también lo entienden y nos moviliza más para seguir repartiendo nuestro pan amasado con mucho amor".