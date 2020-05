Estudiantes jujeños esperan autorización para poder ingresar a la provincia

Un grupo de estudiantes jujeños que desde el día de ayer esperan autorización para poder ingresar a Jujuy, son 60 personas que no tienen respuesta y se encuentran varados en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.

Lucas Navarro, es uno de las personas que quiere volver y comentó que “en su mayoría somos estudiantes, de distintas localidades como Ledesma, San Pedro, La Quiaca, que nos vemos en una situación de emergencia ante la pandemia mundial que nos afecta. Estos mismos imposibilitados de pagar las altas sumas de dinero que impone el Gobierno, junto la Casa de Jujuy”.

Navarro comentó que ellos tienen la autorización del Ministerio de Transporte de la Nación y transporte de la provincia de Córdoba, pero no cuenta con la autorización del Gobierno de Jujuy para poder ingresar a la provincia.

“El colectivo que tenemos para viajar lo puso a disposición nuestra “Red Solidaria”, en la Casa de Jujuy, para volver a la provincia, nos piden pagar el pasaje y además presentar la factura de pago del hotel donde vamos a realizar la cuarentena. Ahora nos encontramos varados en la terminal, hay muchos chicos que dieron de baja sus alquileres y no tienen dinero para ir a otro lado, por eso estamos durmiendo en los colectivos, solo pedimos volver a nuestras casas”, expresó Lucas Navarro.

Si bien es de público conocimiento que los estudiantes pueden regresar a Jujuy a partir del 15 de mayo, este grupo de estudiantes no cuenta con el dinero para poder pagar un hotel o una casa para realizar la cuarentena, y es por ello que quieren volver de manera particular, pero aún no tienen respuesta.