Chile superó los 1.000 muertos y el Gobierno contestó las críticas

Chile superó ayer la barrera de las 1.000 muertes por coronavirus, quedó al borde de los 100.000 contagios y el Gobierno reivindicó su manejo de la pandemia y llamó a "colaborar de forma constructiva", en respuesta a un pronunciamiento de más de 40 expertos que le pidieron un cambio de estrategia frente a la pandemia.

Con 4.830 casos confirmados y 57 fallecimientos en las últimas 24 horas, el país acumulaba 99.688 contagios y 1.054 decesos, informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

La cifra diaria de defunciones es la más alta desde el comienzo de la pandemia y 47 de ellas se registraron en el área metropolitana de Santiago, la más afectada.

En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, replicó al grupo de más de 40 científicos que ayer enviaron un carta al presidente Sebastián Piñera reclamando cambios en la política y proponiendo iniciativas con el fin de evitar "una catástrofe nacional".

"Nadie puede decir que no hemos aumentado nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos y nuestra capacidad de camas hospitalarias; nadie puede decir que no hemos estado realizando un trabajo de trazabilidad, de aislamiento", sostuvo el funcionario.

"Nosotros necesitamos que estas propuestas se hagan de forma constructiva; todos estamos trabajando diariamente para poder enfrentar esta pandemia y hago un llamado a poder colaborar con eso, a poder colaborar con nuevas ideas, para poder ir evaluándolas", agregó, según el diario El Mercurio.

Los expertos reclamaron a Piñera una nueva estrategia "que busque cortar la cadena de contagio y que incluya testeo masivo y sistemático", y propusieron medidas en materia social, de recursos comunales, infancia, género y comunicación.

Asimismo, el Ministerio de Salud divulgó un cuadro en el que compara cuántos casos confirmados de coronavirus tenía cada uno de los 26 países que superaron la marca de los 1.000 muertos el día que anotaron ese registro.

Según ese trabajo, sólo Rusia tenía más casos confirmados que Chile, lo que significa que tienen las dos tasas de mortalidad más bajas por la enfermedad dentro de ese grupo.

Por otra parte, la prensa local puso en duda la situación de Zúñiga, que ayer reapareció en público después de que el miércoles se anunciara que se había aislado tras haber tenido contacto con una persona contagiada de Covid-19 y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijera que todavía no se había hecho la prueba molecular.

Amlo dijo que la mayor peste “es la corrupción”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le recomendó a quienes manfiestaron y pidieron su renuncia en protestas realizadas en una veintena de ciudades “que no coman ansias” y que esperen la revocatoria de mandato convocada para 2022. “No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda”, afirmó el mandatario en un mensaje en sus redes sociales previo al banderazo de hoy para el inicio de la construcción del Tren Maya. Señaló que más que el coronavirus, “la peste que más ha dañado a México es la corrupción”, la cual espera desterrar, y reiteró que no se quedará en el Gobierno si la ciudadanía lo rechaza citando a un corrido (canción popular): “El día que el pueblo no me quiera voy a llorar, pero también me voy a retirar”. López Obrador reiteró que “un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca” para apuntar que como presidente de México le busca tener autoridad moral para tener autoridad política.

“A la fuerza no, yo no soy un ambicioso vulgar, yo lucho por principios, por ideales y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a nuestro país”, señaló en su mensaje de poco más de diez minutos, reproducido por la agencia EFE. Manifestantes protestaron ayer desde sus autos en calles y avenidas de una decena de ciudades de México contra la gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno de López Obrador, a quien exigieron su renuncia. A sus críticos, les dijo que en 2021 habrá elecciones para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados y en 2022 se celebrará la revocatoria de mandato presidencia, y expresó que respetará el mandato popular.

El presidente dijo que si el resultado de la consulta es que debe renunciar, “nos vamos”, y que si es de apoyo, seguirá en funciones hasta el fin del mandato y nada más, porque -aclaró- “no soy partidario de la reelección”. “La gente va a votar si quiere que regrese el conservadurismo, que regrese la corrupción, que regresen los privilegios, el pueblo es libre y yo voy a respetar siempre el mandato popular”, precisó. México acumulaba 87.512 casos confirmados de coronavirus (2.885 en las últimas 24 horas) y 9.779 muertes por la enfermedad (364 nuevas), informó ayer la Secretaría de Salud.

Brasil sube otro escalón en fatalidad

Brasil alcanzó este fin de semana las 28.834 muertes a causa del coronavirus y de esa manera superó a Francia en número de fallecidos, después de haber superado el viernes a España, por lo que se quedó como el cuarto país más afectado por la pandemia en cuanto a decesos. El Ministerio de Salud brasileño informó que durante las últimas 24 horas se registraron 956 muertes a causa de la Covid-19, además de confirmar 33.274 casos más de coronavirus durante el sábado, con lo que el número total de afectados por la pandemia ascendió hasta los 498.440 positivos.

San Pablo sigue siendo el epicentro del coronavirus en el país con 7.532 muertes y 107.642 positivos, le siguen Río de Janeiro, con 5.277 fallecidos y 52.420 casos confirmados; y Ceará, con 2.956 muertes y 46.056 contagios, según un reporte de agencia Brasil. De esta forma, Brasil se sitúa como el cuarto país con mayor número de muertes por coronavirus a nivel internacional al superar a Francia, y se ubica solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e Italia en decesos.

Bolivia en relajación

Bolivia entrará hoy en una nueva etapa en la que el Gobierno espera reactivar la economía, a pesar de que el número de muertes y contagios se sigue incrementado, por lo que varias regiones y ciudades seguirán en confinamiento. La llamada cuarentena dinámica, mucho más flexible, debía aplicarse desde el pasado 11 de mayo, pero la mayoría de los departamentos del país decidió mantener el rigor del confinamiento hasta fines de este mes y coordinar la apertura progresiva desde este 1 de junio.

Sin embargo, el departamento de Santa Cruz, el más poblado del país con más de tres millones de habitantes, ha decidido mantener la cuarentena rígida hasta que los contagios muestren algún descenso. En cambio en la capital departamental del mismo nombre, uno de los focos de mayor contagio del país, las autoridades consideraron conveniente permitir salidas restringidas los fines de semana por turnos de menores y adultos, además de asignar horarios especiales a ancianos y pacientes con enfermedades crónicas. El departamento de Beni es el segundo con más casos y sigue en confinamiento.