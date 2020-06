Demandas de gremios en tiempos de crisis

El secretario general del Sindicato del Azúcar del Ingenio Ledesma, Rafael Vargas, integrante de la CTA Autónoma, participó recientemente, junto a otros dirigentes de distintos puntos del territorio nacional, de una reunión virtual con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Vargas en la ocasión planteó el tema de los incumplimientos de convenios, como de los protocolos de prevención del Covid-19 por parte del empresariado, sugiriendo que no reciban ayuda económica si no se cumplen los decretos de no despidos, ni medidas que vayan en contra de los trabajadores. También hizo un planteo sobre la necesidad de normalizar la FAR.

Del encuentro participaron el secretario adjunto de la CTA-A, Hugo "Cachorro" Godoy; y la adjunta, Claudia Baigorria; además de Daniel Jorajuría, secretario gremial; María Ana Mandakovic, Comunicación y Difusión; Jorge Castro, Contabilidad y Finanzas; Rafael Vargas, DDHH; Olivia Ruíz, Previsión Social; Horacio Meguira, Legales, y Ramiro Fernández, Juventud.

También estuvieron presentes el secretario general de CTA-A Capital, Pablo Spataro; su adjunto, José "Pepe" Peralta, y los titulares de Sitraic (construcción), Ucra (choferes), Gremio Odontológico, Sindicato del Cuero, Aecpra (empleados de correo) y Sitosplad (obra social docente).

Al comenzar el encuentro, Godoy, quien ofició de moderador, enumeró ante el ministro una lista de necesidades que se consideran urgentes para intentar paliar las consecuencias de la grave situación que padece una gran porción de la clase trabajadora.

El dirigente, también secretario general de ATE, planteó en primer término el apoyo a las medidas que se tomaron hasta el momento, como la prohibición de despidos y suspensiones, pero destacó la necesidad de conformar un comité de crisis dentro del ámbito de la cartera que dirige Moroni, que reúna a todas las centrales sindicales, las organizaciones sociales, y las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en cuanto a las medidas de prohibición de despidos, consideró que es necesario que se extiendan los plazos tras el vencimiento del decreto a fines de mayo pasado.

A su vez, reiteró el malestar de la Central con la reunión entre la UIA y la CGT, desarrollada en la sede del Ministerio, que convalidó una rebaja del 25% en los salarios de los trabajadores. En ese sentido, exigió que se revise el criterio para la entrega de asistencia económica a las empresas concentradas por sobre las pymes.

Por otra parte, valoró la aplicación del Ingreso Familiar de Emergencia y reiteró la necesidad de implementar el impuesto a las grandes fortunas. Del mismo modo, pidió por el inicio inmediato de las reuniones del Consejo del Salario para discutir de forma urgente la recomposición salarial. Por último, Godoy pidió que se considere la actividad sindical como una tarea esencial durante el tiempo de cuarentena para asistir y respaldar a trabajadores.

El ministro Claudio Moroni admitió que luego de dos años "muy difíciles", hoy la situación "es peor" como consecuencia de la pandemia que azota al país y al mundo, y que esto determinó una serie de medidas necesarias en privilegio de la salud, pero que inevitablemente han resentido la economía. En ese aspecto, detalló que la recaudación ha caído dramáticamente, pero aclaró que el Ingreso Familiar de Emergencia va a continuar durante, al menos, un período más.

Al mismo tiempo, el funcionario estimó que aún queda mucho por hacer en cuanto al sector informal, pero consideró que "a comparación del resto del mundo, nuestro país está muy avanzado en las medidas de protección del empleo".

Con respecto al acuerdo entre la CGT y la UIA por las rebajas salariales, sostuvo que no es un acuerdo de cumplimiento obligatorio y queda, según especificó, circunscrito a las partes que lo firmaron.

Moroni también se comprometió a mejorar los canales de diálogo con los sindicatos, tras el pedido expreso de los dirigentes de la CTA-A, y prometió revisar, en coordinación con el Ministerio de Educación, las difíciles condiciones de los docentes para poder dar clases en el marco de las medidas dispuestas por la pandemia, lo cual también fue un reclamo expreso de la Central.

En el final, Rafael Vargas le advirtió al ministro Moroni sobre la compleja situación de los trabajadores del sector y la urgencia que tienen en contar con una federación que nuclee a todos los sindicatos, pero que necesita del respaldo del propio Ministerio para conformarse. Además, Vargas solicitó que el Estado condicione la ayuda que les proporciona a las empresas azucareras ante incumplimientos con los trabajadores.