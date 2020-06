Elaborarán un protocolo para volver a entrenar

La Asociación del Fútbol Argentino convocó para mañana a los dirigentes de los clubes de la Liga Profesional de Primera División con el objetivo de "crear un protocolo de entrenamiento", en medio de la pandemia del coronavirus.

El proyecto será similar al que elaboraron los alemanes y españoles, pensando en el retorno de la actividad oficial.

Así lo anunció Nicolás Russo, presidente de Lanús y secretario ejecutivo de la nueva gestión de Claudio "Chiqui" Tapia, quien detalló que el cónclave, en forma virtual, será mañana a partir de las 15.

De la reunión participarían, en principio, entre siete y diez presidentes de clubes de Primera División, a través de una plataforma de videoconferencias.

"El martes hay una reunión de dirigentes para crear un protocolo de cara a la vuelta de los entrenamientos, con mucho optimismo sería en julio. AFA ya tiene que trabajar en un protocolo para cuando se levante el aislamiento", confirmó Russo el sábado por la noche en declaraciones radiales.

En ese contexto, el titular "granate" anticipó que la vuelta de los entrenamientos podría "ser en julio próximo", siempre y cuando el cuadro que presente la pandemia de coronavirus para ese momento lo permita.

"Si somos optimistas, empezaríamos a entrenar en julio y volveríamos a jugar en septiembre. Pero esto no lo va a determinar la AFA, sino el Gobierno a través del Ministerio de Salud", explicó.

La propuesta de protocolo se realizará en base a los que ejecutaron la Bundesliga de Alemania y LaLiga de España, pero la AFA sabe que tendrá que ajustarlo a la "realidad de la Argentina", aunque contemplaría los tests masivos para jugadores, cuerpos técnicos y trabajadores vinculados directamente a los planteles.

Hasta el momento, de los clubes de Primera División, Vélez y Racing, en el Amba, además de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, confeccionaron sus propios protocolos para retomar las prácticas, aunque fueron rechazados por el Ministerio de Salud nacionales y provinciales, respectivamente.

Ahora la polémica se desató en algunos sectores, sobre todo por el lado de los futbolistas a través de su gremio, que considera que si no están dadas en un cien por ciento las condiciones sanitarias, no es posible reanudar las prácticas.

Por lo pronto, la AFA insiste en que se podrá jugar en septiembre. Quiere que la pelota vuelva a rodar sí o sí, claro que no depende de sí misma. Será el Gobierno nacional quien dé el visto bueno.

Mañana será el primer paso, pero no implica nada en especial.

Elaborar un protocolo y presentarlo posteriormente no significa que la actividad vuelva, más allá del deseo de Claudio "Chiqui" Tapia y su entorno.

Reflexión de Messi

El astro Lionel Messi reflexionó que “el fútbol, como la vida en general, no volverá a ser igual” luego de la pandemia. El rosarino se preguntó “cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió”, al tiempo que expresó “pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por la pérdida de seres queridos”. “Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal. Todos los que hemos vivido esta situación recordaremos lo que ocurrió de una u otra manera. En mi caso, con un sentimiento de pena y frustración”, admitió en una entrevista concedida a El País Semanal.

“Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas queridas, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”, lamentó el capitán de Barcelona sobre las muertes en todo el planeta. En relación a su actividad, Messi no dudó en que “el fútbol y el deporte” se verán “afectados”, en especial para las arcas de todos los agentes implicados: “En la parte económica hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizás van a tener una situación más compleja tras el coronavirus”. Messi, en referencia a la vuelta del fútbol que en España se concretará en 15 días, admitió que “será una situación extraña para todos los deportistas y para cualquiera que tenga que cambiar sus dinámicas habituales de trabajo”.

River no licenció a los jugadores

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, determinó que no licenciará al plantel profesional, como sí ocurrió en Boca, Banfield y Atlético Tucumán, pero aplicará un cronograma de descanso rotativo, en medio de la inactividad por la pandemia. Con la incertidumbre que rodea al mundo del fútbol, el viernes pasado hubo tres planteles licenciados, pero River irá por otro camino y no se tiene en su plan de trabajo el descanso general.