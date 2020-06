La nueva modalidad de estafa a clientes de bancos

Les dicen que fueron alcanzados por el beneficio del IFE y les roban datos para ingresar a sus cuentas.Anses reiteró que no tiene operadores que se comuniquen personalmente y menos desde un teléfono celular.

En los últimos días se han detectado innumerables llamadas provenientes de estafadores, que utilizan las cuentas de los damnificados para solicitar préstamos al banco en nombre de ellos y se transfieren el dinero a cuentas propias.

Esto pone de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de los bancos, dado que la forma es comunicarse por teléfono (celular). Cuando la persona atiende se presenta una persona con nombre y apellido en nombre de algún ministerio de la Nación (a veces se equivocan los nombres, pero el cliente no advierte el detalle en ese momento) argumentando que ha sido alcanzado por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Cabe mencionar que se comunican con personas que no están consideradas en este beneficio, y les dicen que este "fue ampliado" por el Estado y que por eso sí va a recibir los $10.000.

Una vez que lograron esta confianza, le piden a la víctima que, si tiene alguna cuenta en el banco, vaya con su tarjeta de débito a un cajero, que ingrese con su clave "sin decírmela" -aclaran-, le piden que ingrese a la generación de claves de token de seguridad, y ahí ellos le dictan un supuesto "código de cobro" (que en realidad es la clave que ellos están generando para poder operar en sus cuentas virtualmente). Con esta facilidad logran el acceso a la cuenta, y en cuestión de minutos solicitan un préstamo al banco (que como medida de seguridad para asegurarse que es "su" cliente, le solicita el token de seguridad, que obviamente ellos conocen perfectamente porque lo generaron ellos mismos), y se transfieren el dinero.

Esto empeora cuando comienzan a solicitar las tarjetas de familiares o conocidos, con el argumento de que "por alguna razón" no pudieron depositar todo el monto, y necesitan otra cuenta. Llegando a solicitar hasta cuatro o cinco tarjetas de la misma familia, con pretextos como "no le podemos depositar en la cuenta de su hermano, porque tiene un préstamo, o en la de su esposa tampoco porque ella tiene un plazo fijo, etcétera". El objetivo es simplemente ir ingresando las tarjetas en los cajeros automáticos para generar esa clave de token, y conseguir la llave a diferentes cuentas, y seguir transfiriéndose fondos si hubiere, y si no solicitando préstamos a nombre de esos titulares.

A tener en cuenta

Vale en este párrafo aclarar que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga el Gobierno nacional por la pandemia y cuarentena por coronavirus, es sólo para trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B.

El titular o su grupo familiar no deben tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, una prestación de desempleo, jubilaciones, planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

La comunicación y el cobro nunca se efectuarán de forma telefónica sino informado oficialmente por Anses.

Anses no tiene operadores que se comuniquen personalmente y menos desde un número de teléfono celular.