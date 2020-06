VIDEO. "Administrar los fondos públicos nos ha permitido reactivar obras en la ciudad"

¿A seis meses de gestión a cargo de la intendencia de Palpalá, cuál es el balance?

Al principio, los tres primeros meses fueron un poco duros porque había que acomodar financieramente a la Municipalidad y había que armarse de herramientas de trabajo que estaban deterioradas; no contábamos con máquinas, ni con camiones que estaban todos rotos así que el balance hoy es muy positivo, estamos muy contentos con el trabajo que ha realizado el equipo de Hacienda reestructurando todo el balance financiero de la Municipalidad. A su vez nos ha caído esta crisis mundial sanitaria que nadie la esperaba, pero el equipo de trabajo de los diferentes sectores ha sabido sobrellevar toda esta situación y hemos podido crear cosas para el municipio de Palpalá como el Centro de abastecimiento mayorista con el que hemos generado entre 35 y 40 puestos de trabajo, la fábrica textil que ha generado también trabajo genuino, se ha comprado las máquinas y con la venta de barbijos que ha producido la fábrica ya se han pagado. Es importante recalcar que hemos recuperado el Hotel General San Martín, un inmueble de la Municipalidad y de todos los palpaleños que se ha entregado hace muchos años atrás y hoy está en poder de la administración de la comuna. También hemos trabajado fuertemente en obras y servicios públicos, especialmente con enripiado en 10 Hectáreas, 2 de Abril, Las Tipas, San José, y cuando se termine vamos a continuar hacia el otro sector de Palpalá. Por otra parte, se han gestionado 4 vehículos, 3 camionetas, una Trafic y motos para Transito, porque en la Municipalidad se gastaba mucho en alquileres. Estamos trabajando en el recambio de luminarias, hemos cancelado una deuda que se había tomado en 2017 y hemos generado una caja con fondos que aportan los vecinos para hacer el recambio así que esperamos hasta fin de año tener un 15% del recambio total de la ciudad, lo que nos va a ayudar a bajar la delincuencia en la ciudad y a ahorrar en un 50% el consumo de luz.

¿Cómo se logró reestructurar las finanzas del municipio y cuál es la situación actual de la recaudación tributaria?

La recaudación dentro del municipio está un poco golpeada, porque sabemos que tenemos tres meses de crisis sanitaria en la cual los vecinos están golpeados económicamente y ha caído la recaudación en Rentas, de modo que con los pocos ingresos que entrar al municipio nosotros estamos administrándolos de la mejor manera. Cuando asumí en diciembre veíamos los gastos que había, y más allá de los alquileres que eran exorbitantes, por mes se gastaba entre 120 y 130 mil pesos en remis, entonces hemos ido administrando los fondos públicos lo que nos ha permitido reactivar las obras en la ciudad. También hemos reactivado el bacheo en las calles, cosa que no se hacía porque no había material, no se podía enripiar porque había una deuda con Recursos Hídricos y hemos logrado resolver eso para poder extraer material del río y poder enripiar las calles.

Palpalá es una de las ciudades que no ha tenido casos de coronavirus ¿Se piensa en algún tipo de flexibilización y cuál va a ser la agenda postpandemia?

Nosotros trabajamos de la mano del COE provincial y vamos tratando de flexibilizar todo lo que se puede de acuerdo a las normas sanitarias que fija la provincia. Quiero destacar el comportamiento de la gente de Palpalá porque más allá de los controles que se hacen, hemos tenido un muy buen comportamiento de la gente, ha acatado muy bien el distanciamiento social, el hecho de quedarse en casa, como no lo veo en otras localidades donde están mucho mas relajados. De modo que, si el comportamiento de la gente sigue siendo el mismo y se va tomando conciencia de la situación, se irán flexibilizando ciertas cuestiones como ya sucedió con la feria minorista que estaba cerrada y hemos logrado abrir, siempre con los cuidados necesarios.

Recientemente se lanzó el programa "Jujuy para los jujeños" ¿Cómo está trabajando Palpalá en materia de turismo interno?

En Palpalá tenemos muy pocos lugares para explotar el turismo. Particularmente tenemos dos lugares: Las Escaleras y la Mina 9 de Octubre. A la mina le falta mucho trabajo para la explotación turística, pero se está trabajando en ese sector al igual que en Las Escaleras donde tenemos un poco más de viabilidad. Igualmente estamos pensando en primero adaptar la ciudad para recibir el turismo, por eso se ha trabajado en con el Mercado de Flores, se está buscando que en el centro las Aguas Danzantes sea un espacio de turismo interno para poder empezar a trabajar en la parte gastronómica y hotelera. Palpalá tiene hoy pocas plazas, y le falta mucho para recibir al turismo en masa, pero estamos trabajando en esos aspectos incluso teníamos el proyecto de potenciar a Palpalá como sede de eventos, pero esta crisis nos ha hecho poner marcha atrás, incluso queríamos potenciar el Cine Altos Hornos Zapla, con obras teatrales de Buenos Aires, pero bueno, será parta el año que viene.

¿Para lo que resta de la gestión en este año, qué se planifica en materia de obra pública?

Tenemos en Nación cargados varios proyectos. Uno de los más grandes es la avenida Colón que la comunidad la viene pidiendo hace rato y también tenemos el proyecto de la avenida África para alivianar las arterias de la ciudad en materia de tránsito. Tenemos pensado techar la feria minorista que incluso en diciembre cuando iniciamos la gestión se debía un año y tres meses de alquiler, eso se esta regularizando y el excedente que nos queda nos permite trabajar en la infraestructura del predio. También tenemos previsto el parque lineal que consta de tres etapas, tenemos reparaciones de veredas en la avenida Catalano que todos los palpaleños saben que están destruidas y también tenemos proyecto de cordones cunetas y badenes para barrios que realmente lo necesitan. Estamos pronto a largar la bloquera/adoquinera, que nos va a permitir adoquinar muchos sectores de la ciudad y la idea es llegar a junio del año que viene con el 50% de la ciudad iluminada. También tenemos en carpeta el proyecto del Centro Cívico para la ciudad, y ya estamos pensando en la primera etapa que es muy importante para todo Palpalá.