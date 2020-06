Tras su presentación, cuál será el precio de la PlayStation 5

En la jornada de ayer, Sony dio a conocer a la nueva PlayStation 5, que se espera llegue al mercado a fin de año, pero el precio de la nueva consola es uno de los secretos mejores guardados de la compañía japonesa a la fecha. Ahora que se conoce el diseño de la consola y del control de mando DualSense , falta revelar el precio que tendrá en el mercado cuando salga a la venta a fin de año, aunque una serie de rumores y filtraciones especulan que la consola de videojuegos podría tener un precio de unos US$ 680 para el modelo con 2 terabytes de almacenamiento (la compañía también reveló que ofrecerá una versión sin lectora de discos ópticos, que debería ser más económica).

En algunas publicaciones que circulan en Twitter se reporta una preventa en Amazon Reino Unido, donde una PlayStation 5 de 2 TB estuvo disponible a 600 libras esterlinas, unos US$ 755 . A modo de referencia, el precio base oficial de la PlayStation 4 era de 399 dólares en noviembre de 2013, pero "cuando salió la venta anticipada de la PlayStation 4 la consola costaba 1000 dólares en Estados Unidos", recordó el usuario Wario64, por lo que muchos calculan que la PlayStation 5 (sobre todo en su modelo sin lector de discos ópticos) estará más cerca de los 500 dólares, o incluso apenas por debajo.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP