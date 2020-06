Jésica Cirio dio negativo en la prueba de coronavirus

Jésica Cirio, co-conductora de “La Peña de Morfi”, dio negativo en la prueba de coronavirus pese a que su esposo, el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde tiene Covid-19, y aunque no está confirmada su participación, el clásico dominguero se emitirá mañana con normalidad por la pantalla de Telefe.



“Jesica dio negativo pero es Telefe quien decidirá si participa a distancia o no del programa”, informaron esta tarde a Télam desde la producción de “La Peña de Morfi”.



Ayer desde la señal propiedad de Viacom CBS informaron que Cirio “se siente bien, no presenta síntomas y está tranquila, pero ha sido aislada temporalmente hasta cumplir el plazo de 14 días según el protocolo establecido”.



La oficina de prensa de Telefe señaló que “continuando con las tareas de prevención realizadas hasta el momento, ‘La Peña de Morfi’ se emitirá de manera normal”, algo también confirmado desde las entrañas del ciclo creado por Gerardo Rozín.



Las visitas previstas para mañana a partir de las 11 incluyen las atracciones musicales del Chaqueño Palavecino, el cantautor Nahuel Pennisi y la vocalista española Silvia Pérez Cruz. Y, además, Soledad Pastorutti contará junto a su abuela Valeria los secretos de una preciada receta familiar.