Ayer se confirmó más de un millar y medio de casos

Treinta personas murieron y 1.531 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 815 los fallecidos y 30.295 infectados desde el inicio de la pandemia en la Argentina, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria informó de 13 decesos en su parte vespertino, los que se suman a los 17 reportados ayer a la mañana.

De los 13 fallecidos registrados a la tarde, seis son hombres, tres de 73, 62 y 61, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 87 y 88 años de la Ciudad de Buenos Aires y uno de 64 años, de la provincia de Río Negro.

También fallecieron siete mujeres, cuatro de 45, 75, 29 y 45 años residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 74 y 82 años de la Ciudad de Buenos Aires y una de 73 años de la provincia de Río Negro.

Del total de esos casos, 1.011 (3,3%) son importados, 11.950 (39,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 11.707 (38,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Ayer se confirmaron 849 casos positivos de la provincia de Buenos Aires, 558 de la Ciudad de Buenos Aires, 49 del Chaco, 26 de Formosa, 13 de Río Negro y de Neuquén, 9 de Chubut, 6 de Córdoba, 2 de Salta y Entre Ríos y uno cada uno en las provincias de Corrientes, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

En cuanto a los casos acumulados desde el inicio de la pandema, la Ciudad de Buenos Aires totaliza 14.149 casos, la provincia de Buenos Aires 12.561, Chaco 1.299, Río Negro 546, Córdoba 489, Santa Fe 285, Neuquén 200, Tierra del Fuego 149, Mendoza 105, Corrientes 101, Entre Ríos 71, La Rioja 64, Santa Cruz 51, Tucumán 50, Chubut 39, Misiones 37, Formosa 27 , Santiago del Estero 22, Salta 19, San Luis 11, Jujuy 8, San Juan 7 y La Pampa 5.

En tanto, la provincia de Catamarca es la única jurisdicción del país que no tiene casos positivos de Covid-19

El Ministerio de Salud incluyó a Tierra del Fuego 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

Barracas, Retiro y Flores son los barrios porteños más afectados

El barrio porteño de Barracas sumó más de 300 nuevos casos de coronavirus en la última semana y concentra el 7% de los diagnósticos positivos de la Ciudad, contra 6% de siete días atrás, mientras Retiro y Flores, que siguen liderando la nómina de enfermos, representan en conjunto el 42% de los diagnósticos, con un descenso de seis puntos porcentuales, según el Boletín Epidemiológico divulgado por el Gobierno local. Barracas pasó de 551 casos confirmados en la semana anterior a un total de 857 personas infectadas, lo que representa una tasa de 957,26 cada 100.000 habitantes, y permanece tercero en la lista de los barrios con más cantidad de enfermos, pero exhibió un leve crecimiento en el porcentaje total.

Por delante continúan Retiro, con 22% del total y un índice de 4.198,77 por cada 100.000 habitantes, la mayoría vecinos del Padre Mugica (exvilla 31) que sumó 134 enfermos en los últimos siete días; y Flores que permanece en segundo puesto, con el 20% de los diagnósticos y 1.538 contagios cada 100.00 habitantes. Sin embargo, ambos barrios concentraban 48% de los casos en el anterior reporte brindado por las autoridades sanitarias porteñas, frente al 42% actual. Otros barrios que sumaron casos positivos fueron Villa Soldati, con 151 más que la semana anterior y un total de 336 contagios; Nueva Pompeya que sumó 113 personas infectadas a las 160 que tenía; y Paternal que registró 22 enfermos más, lo que elevó los contagios a 92 vecinos.

Villa Lugano y Balvanera concentran, cada uno, el 5% de casos de Covid-19 y el resto de los barrios se ubica por debajo del 3%. Los datos consignados en el último Boletín de la Ciudad contemplan el período desde el 2 de marzo hasta el jueves 11 de junio, que incluyen en las últimas semanas la extensión del programa DetectAr a los barrios de Balvanera y Flores, y que este sábado se inició en La Boca. Luego está previsto que continúe en Constitución y Barracas. Por otro lado, el Boletín informó que 5.125 personas con Covid-19 están en instituciones hospitalarias, lo que representa 38,8% de los casos.

58 casos en un geriátrico

Un geriátrico del barrio porteño de Flores fue desalojado ayer a la tarde luego que se detectaran 58 casos positivos de coronavirus, 49 de ellos correspondientes a residentes y otros nueve al personal del establecimiento. El operativo, en el que fueron utilizadas al menos siete ambulancias del servicio de emergencia metropolitano Same, fue realizado en el geriátrico situado en Bolivia al 500, donde se encontraban alojados 52 adultos mayores. El primer caso en el lugar fue informado el pasado 7 de junio, cuando un trabajador dio positivo, mientras que poco después también se confirmó la infección de otra paciente al día siguiente, la cual fue llevada al hospital Álvarez, donde quedó internada.

Hay cinco trabajadores que hasta el momento esperaban el resultado de los hisopados. Según indicaron voceros del Ministerio de Salud porteño, en el lugar, durante una visita realizada previamente, “se observó que no utilizaban los equipos de protección personal indicados y se planificó el hisopado a todas las personas, tanto residentes como empleados, que se llevó a cabo el 10 de junio”. Hasta anoche habían sido trasladados 28 pacientes a distintos hospitales porteños y a centros de salud privados, informó el titular el Same, Alberto Crescenti, quien sostuvo que “en las próximas horas será trasladado el resto”. El funcionario indicó que el estado de los pacientes “es bueno, dieron positivo, pero no tenían sintomatología respiratoria”.