"La cumbia es más que un simple género"

El filme "Cumbia que te vas de ronda" dirigido por Pablo Ignacio Coronel puede verse online en todo el país de manera gratuita en la plataforma Cine.ar hasta el jueves 18 de junio y desde el viernes 25 quedará en la plataforma en alquiler pagando $30. El Tribuno de Jujuy habló con el director (también músico) quien actualmente reside en Portugal donde trabaja con su banda Rosa Mimosa y durante una amena charla, el realizador se refirió a su propuesta fílmica que plantea un recorrido por Latinoamérica, Europa y Asia para descubrir el origen, el presente y el futuro de un ritmo que cautiva a todas las clases sociales. Así, la road movie musical sigue a Coronel y a un grupo de cineastas-músicos. Ellos intentan clarificar cuál es el secreto que hace que la cumbia se convierta en una expresión musical tan extendida en el mundo.

De estructura sencilla y con la música acompañando cada minuto del metraje, la película involucra al espectador en una placentera travesía que lo lleva a descubrir el contexto histórico y social del género analizado. Entrevistas y valiosos testimonios complementan este alegre documental que se constituye como un interesante acercamiento a una movida que atrae a decenas y decenas de personas.

Pioneros y referentes -desde Totó la Momposina, pasando por Los Mirlos, Celso Piña, La Charanga del Caribe, entre otros- dan su testimonio durante un filme que comienza su recorrido por Buenos Aires y que recorre distintos puntos de América Latina, para continuar el viaje por Japón, Vietnam, Filipinas y Camboya.

"Cumbia que te vas de ronda" es el segundo documental dirigido por Coronel tras su debut con "Cumbia La Reina (2015)". La película cuenta con el apoyo del Incaa, Ibermedia y Adecine, y con la participación y el apoyo de Incubadora Documental, CCK, Mica, Ventana Sur, Fidba y Bafici. Fue seleccionada para el Bafici 2020, que fue cancelado por la pandemia de Covid-19. Además, tuvo su estreno en Cine.arTV, el pasado jueves.

¿Cómo está viviendo el estreno de

"Cumbia que te vas de ronda" en este contexto de pandemia?

Estoy viviendo el estreno de una manera muy particular porque estoy en Portugal con mi banda de cumbia portuguesa y no lo pude vivir estando allá. Es un estreno distinto porque se da en TV y plataformas, algo acorde a los tiempos que vivimos. Pienso que nos vino muy bien un estreno así, que es la mejor manera de acercar el documental a la gente en esta época tan especial.

¿Cómo fue el proceso de realización de la película? ¿Cómo es su vínculo con la cumbia?

Mi vínculo con la cumbia viene desde que soy chiquito porque fue de los géneros que más me atraían y más escuchaban mis padres. Y desde los años 90 me fui involucrando más y más, ya para 2010 me di cuenta que aquí había más que un simple género musical, había un movimiento cultural y social y ahí comenzó la idea de gestar un documental.

Su documental "Cumbia La Reina" de 2015 indaga sobre la movida tropical nacional, "Cumbia que te vas de ronda", ¿es una especie de continuación?

Creo que son dos documentales diferentes. Uno es un capítulo sólo enfocado en Argentina, principalmente porque estaba allá y crecí con la cumbia de Argentina y considero que merecía tener una película y el otro filme intenta explicar cómo la cumbia se ha propagado. Pero todo es parte de una misma investigación que se realizó no sólo en la Argentina sino también en Perú, México, Bolivia, Chile.... Veo a los filmes como hermanos, uno mayor y otro menor.

¿Cómo definiría la película?

Este trabajo refleja un poco mi pasión por las aventuras, por la música y por ampliar mis conocimientos sobre otras culturas, sociedades y formas de vivir. Creo que la película refleja eso, es un recorrido sobre los orígenes de la cumbia llegando hasta el presente y con mi grupo Rosa Mimosa en Portugal está la parte lúdica del documental para llevar el género a latitudes donde nunca se escuchó. Por ejemplo, llegamos hasta Camboya, allí fue donde me sentí más alejado de lo que yo conozco, del universo occidental. Realmente fue una gran aventura.

En todo este recorrido, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?

Primero conocer la parte espiritual asiática. Me pareció gente muy abierta y muy alegre y me sorprendió descubrir que saliendo de la Argentina llegando a países hermanos de Latinoamérica, el pueblo es el mismo y que llegando hasta el otro lado del globo, las interacciones humanas son similares, la gente es muy positiva, encontré muchos paralelismos con nuestro modo de relacionarnos. La verdad que me abrió el concepto que todos somos el mismo pueblo.

¿Cómo sigue el camino de la película?

Ahora tiene su estreno en Argentina y está inscripto en un par de festivales, uno es en Portugal, veremos si se hacen o no. Estaba previsto un estreno comercial en Bolivia porque son productores y ya veremos de tratar de llevar la película a todos los países que visitamos. Pero lo cierto es que el futuro es muy incierto.

Y la cumbia del norte, ¿le gusta?

Tengo contacto con toda la cumbia el país, no soy erudito de ninguna en particular, sólo tengo conocimientos que adquirí investigando. Mis raíces están en Santiago del Estero así que trabajé mucho en el NOA. Me encanta la cumbia norteña, me parece fantástica, tiene melodías de teclados muy buenas, las letras son muy lindas y tiernas. La verdad, es uno de los géneros de cumbia Argentina que más me gustan sobre todo por las fusiones que tienen con otros tipos de géneros como con la música andina.

¿Cuáles son sus próximos planes y proyectos?

Por lo pronto sigo enfocado en esto, tengo algunos proyectos pero hay que ir ajustando detalles para avanzar pero por ahora estoy disfrutando de esto que acabamos de terminar porque hace muy poquito concluimos la posproducción ya que el estreno estaba previsto para el Bafici 2020 que se suspendió. Iba a tener un circuito de festivales por un tiempo y después iba a pantalla comercial pero por cuestiones del Incaa y oportunidades apareció esta posibilidad de estrenar y nos pareció bien.

¿Por qué tenemos que ver "Cumbia que te vas de ronda"?

Aprovechando que tenemos que quedarnos en casa ver cine argentino es importante y en particular esta película que habla mucho de viajar e intenta reflejar otras culturas no de una manera aislada sino vinculándola con la nuestra. Entonces me parece que en la situación que estamos hoy es lindo ir a conocer otros lugares y dejarse llevar y convivir con otras culturas. Y cuando esto acabe quiero estimular a la gente a que salga de viaje, porque es la mejor manera de aprender.