Especulan con un posible desabastecimiento de coca

No tienen un respiro. Los coqueros vienen de mal en peor. Al incremento inusitado del precio de las hojas de coca se suma nuevamente la incertidumbre de la carestía de las preciadas hojitas verdes, o por lo menos ese era el clima que se observaba ayer entre los vendedores de la feria "Unión Pachamama" ubicada sobre avenida El Éxodo, quienes señalaron que la confirmación de casos de coronavirus en Villazón -ciudad boliviana donde se abastecen- podría significar un corte total de la frontera y por lo tanto no habría forma de hacer ingresar el producto al país.

Esto también derivaría en un aumento que podría significar entre $ 500 y $ 1.000, dependiendo de la calidad de este producto. En la actualidad, el kilo de coca especial cuesta $ 16.000 y si se cumplen las especulaciones podría alcanzar los $ 17.000. La coca hojeada que alcanza los $ 14.000 podría trepar los $ 15.000 y la común saltaría de $ 12.000 a $ 13.000.

El Tribuno de Jujuy recorrió ayer la zona de la exterminal de ómnibus y la avenida El Éxodo para conocer la opinión de quienes comercializan como de quienes consumen las hojas de coca. Los consultados, en su mayoría, coincidieron en que si bien temen que haya un total desabastecimiento del producto, señalaron que las ventas vienen en bajada, seguramente por el gran incremento que tuvo. A inicios de abril pasó de costar $ 500 el cuarto de hoja común a $ 800 y luego $ 1.400.

Sin embargo, algunos vendedores indicaron que desde el inicio de la pandemia ya venía escaseando la hoja especial en los puestos. Por lo que estuveron comercializándose mayormente la coca común y la hojeada.

A su vez, algunos consumidores resaltaron que el aumento de este producto durante la aún vigente cuarentena es desmedido, por lo que optaron en dejar de lado el hábito de coqueo. Mientras que desde la otra vereda se encuentran aquellos "acostumbrados" a su consumo y por falta del producto especial, deciden consumir el más económico.

"Lo poco que hay de coca en La Quiaca se ofrece a un precio muy caro. Es una barbaridad, hay que tener un buen capital para poder trabajar. La coca especial no está llegando y la mercadería que tenemos mantenemos el precio desde hace dos semanas atrás. Tememos que haya desabastecimiento porque por el momento no está pasando la coca. Además, estimamos que subiría hasta $ 1.000 su valor", dijo Francisca Vargas, delegada de la feria.

Yista, bicarbonato y cigarrillo

Los insumos que se utilizan para coquear, tales como la yista o el bicarbonato, según señalaron los vendedores, mantienen su precio a $ 40 y $ 10, respectivamente. Por otro lado, en la misma zona, se sabe que se comercializan también cigarrillos importados que hasta el momento mantienen su valor a $ 220 un atado de 20 unidades. Aunque también algunos dijeron que prefieren vender cigarrillos nacionales, a causa de un posible desabastecimiento de los productos que llegan desde Villazón y porque estos cuestan más barato, por ejemplo la caja de 20 unidades de Philips Morris ronda los $ 200.

Dispar flujo de viajes a La Quiaca

La aparición de un caso de coronavirus en Villazón no cambió la rutina de los jujeños que habitualmente viajan a la ciudad fronteriza de La Quiaca, ya sea por motivos familiares o comerciales. El Tribuno de Jujuy consultó ayer en las empresas que realizan este viaje a la ciudad fronteriza, quienes señalaron que el fin de semana pasado se mantuvo el flujo normal de pasajeros y en las boleterías la demanda continúa en bajada.

El precio del pasaje ronda entre los $700 y $740. “Por lo menos lo que fue este fin de semana mucha gente viajó a La Quiaca, también a Humahuaca y Tilcara”, dijo el vendedor de boleto Facundo Vallejos, al agregar que en la jornada de ayer alrededor de siete personas viajaron durante la mañana a la ciudad fronteriza. En otra empresa de viajes, indicaron que la demanda a La Quiaca fue “tranquila”, dijo René Gutiérrez. Dispar panorama tuvo otra boletería al indicar que “ayer viajó mucha gente a Tilcara y Humahuaca, mientras que a La Quiaca el movimiento fue normal, con gente que viene a hacer compras y se vuelve”, remarcó Viviana Negrete.

Los vendedores

Hace muchos años me dedico a la venta de coca. Estuve durante dos meses sin comercializar este producto. Bajó mucho el consumo y eso es obvio porque los clientes observan que el precio de la coca es muy caro. Hay también quienes se quejan del precio. El valor de los cigarrillos todavía se mantiene.

Hace veinte años que me dedico a la venta de coca. Esto me ayuda a cubrir la mayoría de mis gastos. Ahora la situación es complicada para todos los vendedores porque la demanda bajó más de un 50 por ciento. Espero que no haya desabastecimiento, aunque todo es incierto.

Hace diez años que vendo coca. La situación es difícil, las fronteras están cerrando, el precio de este producto es muy alto. Según lo que se rumorea entre los vendedores y quienes traen la coca, el nuevo caso de coronavirus en Villazón podría hacer que ya no haya por un tiempo coca. No sabemos cuándo se terminará esto.

Trabajé 26 años como zapatero y desde hace cinco años me dedico a la venta de coca. Desde ayer que empezó a escasear el producto y seguramente sea por más de un mes. El precio subió, la hoja común por 250 gramos ronda los $3.000 y la hojeada a $3.500. En el caso de la coca especial directamente ya ni se vende.