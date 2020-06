Laberintos Humanos: Cosas olvidadas

El gallo, que tenía la forma de un abuelito, me siguió contando de ese hombre que hablaba por teléfono bien entrada la madrugada y que le decía, presumiblemente a una mujer, lo extraño que se sentía al tener con ella tanta intimidad si en realidad sólo se conocían por medios virtuales. Nunca se habían visto, uno para el otro eran apenas un texto en el teléfono, alguna fotografía que nadie podía asegurar que no fuera falsa, que correspondiera a otra persona, algunos audios en los que se dieron con sus respectivas voces y, en los últimos tiempos, esas largas llamadas que los mantenían despiertos hasta la madrugada.

Me siento muy cómodo hablando con vos, le escuchó decir al hombre, puedo contarte cosas que jamás le dije a nadie, le escuchó confesarle y, cuando le respondió que le alegraba que ella sintiera lo mismo, el abuelito me dijo que pudo deducir que ella se abría a él como si fueran conocidos desde siempre. Las cosas, dijo el abuelo, siguieron con esas zalamerías que se dicen las personas que creen amarse, aunque yo no comprendo que alguien pueda hacerlo sin verse cara a cara. Pero paso a lo que escuché, porque la charla siguió pero parecía haber cambiado de contexto: él le hablaba a ella de algo referido a su marido, de las dificultades que tenían para verse y del deseo mutuo. Eso no sería extraño, pero hicieron referencias a cosas que habían pasado en el mundo hace mucho, mucho antes de que existieran los teléfonos celulares, comentando canciones que ya nadie escuchaba y programas de TV hoy olvidados.