Tiro y Gimnasia con un cumpleaños diferente

No fue un cumpleaños más, pero sí distinto. Los 106 años de Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro se celebraron en redes sociales. “Fue un festejo diferente, con todo esto no se puede hacer nada más que poner en la página y saludar a todos los seguidores, simpatizantes y socios del club”, expresó Sergio Miranda. El presidente del “lobo” sampedreño destacó que “hoy en día tenemos un club saneado, ordenado, más allá de que hoy pasamos una situación pasiva porque ingreso tiene en lo más mínimo, no tiene mucho movimiento, pero sí debemos pagar la luz, agua, lo normal”.

Poco a poco vuelven las actividades, “deportivamente recién se está moviendo, ya comenzó el patín artístico, algo estamos haciendo con el fútbol infantil, fútbol de primera o federado no está habilitado, el básquet recién se está moviendo, se está moviendo muy despacio y tomando los recaudos necesarios para poder mantenerse activo”. Sin embargo, Miranda remarcó que la comisión directiva siguió trabajando, “este tiempo estuvimos trabajando en arreglar el club, la cancha, todo lo que es infraestructura estamos pendiente, en la cancha de básquet arreglamos el parquet porque estaba todo roto, vamos a pintar el salón de baile, ya estamos trabajando”. Sucede que si bien la entidad estuvo cerrada, siempre se debe hacerle un mantenimiento a las instalaciones, sobre todo porque “es el club más viejo de San Pedro, son 106 años que con mucho esfuerzo, aporte de la comunidad, los socios, fue creciendo”.

Tiro y Gimnasia tiene un abanico de disciplinas que ofrecen a la sociedad, “hoy el club cuenta con fútbol masculino, todas las divisiones desde infantiles hasta primera, fútbol femenino, básquet, vóley, boxeo, kick boxing, taekwondo”, explicó Miranda. El dirigente sampedreño además contó que “siempre trabajamos para brindar contención a través del deporte a la sociedad, tenemos 200 socios activo, tiene un ingreso aproximado de 150 mil pesos por mes, en todo lo que se genera a través de las disciplinas, los alquileres, entre 55 mil pesos y 60 mil pesos pagamos de luz y agua, mantener el club demanda mucho dinero”. Sergio Miranda lamenta que hasta el momento “no pudimos transitar el campeonato 2020 como los campeones actuales”, ya que recordemos son los últimos ganadores de la Liga del Ramal. Por último, habló de los proyectos, “teníamos grandes cosas por hacer, está todo parado, el principal proyecto es la iluminación del estadio y queremos ver si con esta etapa que se viene podemos ya parar las torres, tenemos grandes cosas”, finalizó.