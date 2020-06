Abra Pampa aumenta restricción

En horas de la mañana de ayer se reunió el COE de Abra Pampa para anunciar algunas restricciones tras la situación por la que se encuentra pasando la ciudad de Villazón, con siete casos positivos de coronavirus registrados en los últimos días. Las medidas se conocieron en la noche del domingo, como el caso de restricción del transporte local hacia La Quiaca y de transportistas particulares, con controles estrictos desde las primeras horas de ayer tanto en la ruta nacional 9 y caminos vecinales.

“Vamos a restringir algunas actividades, que vamos a dar a conocer en el transcurso de la semana en coordinación con el Gobierno de la Provincia”, dijo el intendente Ariel Machaca, en compañía de referentes de seccional local de Policía y del nosocomio abrapampeño. Pero ayer se reafirmó que habitantes locales no podrán dirigirse a la ciudad de La Quiaca. “Los que quieran salir de Abra Pampa tienen que saber que allá, en La Quiaca, no les permitirán el ingreso”, detalló el jefe comunal. Respecto a la comercialización local de hojas de coca, el intendente aclaró que no se cuenta con facultades para incautar las mismas en comercios locales, sólo llamar a la reflexión a quienes lo hacen para que se abstengan de venderlas, al menos por los días de restricción.

Desde la jefatura de la seccional policial informaron que durante el fin de semana pasado se logró el secuestro de envoltorios de hojas de coca que se trasladaban en distintos vehículos y transporte de pasajeros, labrándose las actuaciones sumarias respectivas con intervención del Juzgado Federal. “Recomiendo que se abstengan de consumir hojas de coca, como así también a la compra, para así evitar el tránsito de dicho producto”, dijo el comisario César Llanos, jefe de la seccional abrapampeña. También especificó que se intensificaron los controles de vehículos que ingresan a la “Capital de la Puna”.

Al respecto, se conoció que el control de Gendarmería Nacional en la localidad de Tres Cruces con destino al sur también se intensificó, ya que sólo pueden transitar quienes cuentan con el permiso nacional de circulación y en casos justificables de urgencia. Desde la Comisión Municipal de Puesto del Marqués se informó que el ingreso de residentes de ese lugar hacia Abra Pampa fue nulo durante la jornada de ayer, mientras que para los días posteriores podrán hacerlo de acuerdo a normativas de finalización de DNI y con un permiso que concede el Gobierno de esa localidad.