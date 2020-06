Ricky Martin apoyó a Pablo Alborán tras su confesión

Ricky Martin envió un mensaje de apoyo a su colega Pablo Alborán, luego de que este último publicara un post de Instagram revelando su homosexualidad, y varios fans comenzaron a mencionar teorías sobre un posible romance.

“Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, dijo el cantante de Cuando estés aquí en una publicación en video que ya sobrepasó las 5 millones de reproducciones.

Ricky Martin, quien también se declaró homosexual hace 10 años, reconoció su valentía y envió un mensaje de apoyo en los comentarios del posteo.





“Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”, expresó el boricua, generando miles de likes.



Ante la muestra de solidaridad y apoyo de Ricky hacia el cantante andaluz, algunos seguidores empezaron a teorizar un posible romance en base a rumores pasados que vincularon a los cantantes.

Las suposiciones comenzaron en 2014 cuando Alborán compartió en Instagram una foto con Ricky en un viaje que ambos hicieron a India. Varios medios afirmaron que hubo un acercamiento durante este viaje, aunque Alborán lo desmintió.

En 2015 los rumores se avivaron cuando ambos cantantes colaboraron en la canción Quimera y, para promocionar la canción, compartieron varias fotos juntos en las redes sociales, una de ellas era recostados en una cama muy similar.



El cantante andaluz, sin embargo, siempre se mantuvo reticente a compartir detalles sobre su vida íntima. Este miércoles, sin embargo, se sinceró con su público y aseguró que seguirá dando lo mejor de sí para sus fanáticos.

“Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo (...) Les mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va”, expresó el cantante.