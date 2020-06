Gabriel Pellegrino (presidente de Gimnasia) aseguró que por el momento no hay acuerdo con el entorno del 10.

No hay acuerdo y Maradona se aleja de Gimnasia La Plata

El domingo la dirigencia de Gimnasia La Plata anunció que le había ofrecido un contrato por 16 meses a Diego Maradona para que continúe como DT del Lobo y así poder anunciarlo el miércoles y festejar un nuevo cumpleaños del club... pero pasaron cosas.

El presidente del club, Gabriel Pellegrino, confirmó que rechazó el ofrecimiento que le hicieron y responsabilizó a su entorno, al que marcó como "el problema". Al mismo tiempo, el abogado Matías Morla le echó la culpa a la dirigencia, asegurando que ahora "no le quieren renovar".

"Ofrecimos el mismo contrato para Maradona y la respuesta fue no. Ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él", aseguró Pellegrino en diálogo con La Redonda LP (FM 100.3).

Al ampliar sobre la cuestión, Pellegrino explicó que le ofrecieron al Diez continuar en el club hasta diciembre de 2021 y que dialogaron con Cristian Bragarnik, representante de Maradona, pero que "pretendían un aumento de salario que no podíamos asumir".

Mientras Pellegrino hablaba en la radio, el que salió a contestarle fue Matías Morla, que desde su cuenta personal de Twitter disparó contra la dirigencia del Lobo. "Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy, aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia", publicó.

Más allá de que esto parece insinuar que las partes están más lejos que antes de arribar a un acuerdo, Pellegrino no se animó a decretar el fin de la cuestión: "Nunca se sabe. En el fútbol no se puede decir que el tema está terminado. Era un buen momento para renovar, pero no hipotecando al club".