“En este tiempo de impasse, hay que comenzar a delinear el nuevo turismo”

¿Cómo tomó la actividad turística esta nueva cuarentena obligatoria por siete días?

3Realmente no es como la primera que fue por catorce días, luego veintiuno y fue extendiéndose en el tiempo. Veremos qué pasa el fin de semana próximo y ver si se puede levantar paulatinamente o seguimos en cuarentena, porque la verdad que esto nos sorprendió, sinceramente; a mí en particular porque creo que las medidas que tomó el gobernador (Gerardo) Morales fueron muy buenas. O sea, desde el momento de cerrar todo al principio y después de ir abriendo de a poco y esto de “Jujuy para jujeños” creo que era una salida muy positiva, había muchas esperanzas y se estaba viendo en el último fin de semana mucho más movimiento. Es decir que la gente ya estaba tomando un poco más de confianza y seguridad en salir, que no había problema. Esto fue un golpe duro, de nocaut.

¿Cómo les estaba yendo con “Jujuy para los jujeños”?

Venía bien, venía creciendo, no podemos decir que el primer fin de semana, que fue del 25 de mayo, salió toda la gente. Venía creciendo y siendo positivo, sobre todo en las localidades más turísticas que son de la Quebrada. Posiblemente en ciertas localidades los comisionados mantenían una postura un poco cerrada en no dejar pasar a algunos lugares, tal vez por la carencia de hospitales cercanos o vaya a saber cuáles razones, sobre todo en las Yungas, que no sé si fue acertada o no.

Ahora estamos otra vez en foja cero, y veremos. Yo tengo la esperanza que todo esto que está sucediendo es para mantenernos alertas, de que no bajemos los brazos y aceptar las normas, porque el coronavirus vino para quedarse, como el barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel, la desinfección. O sea, creo que son normas que tenemos que tomar como “normales”. Y para el turismo será bastante difícil porque si bien se puede en algunos casos, creo que cuando se hace turismo, recorridas o excursiones es bastante difícil mantener la distancia. El fin de semana pasado estuve en los diques, y había muchísima gente. Si hay una fallita tal vez sea por el personal de seguridad, que debe llamar la atención a la gente que no cumple con los cuidados.

¿Y qué impacto va a causar este nuevo retorno a la fase uno, y si se llega a extender?

Creo que estos siete días se van a sentir, porque estábamos llevando una vida casi normal. Entonces, si bien estaba buenísimo de salir un día unos y al siguiente día otros, estábamos haciendo una vida normal. El problema que puede ocurrir es que si se levantan las restricciones, el miedo se instale, a pesar del cumplimiento de todas las medidas de seguridad, de limpieza y desinfección.

¿Teme que el turismo tarde mucho en volver?

Yo sí. Justamente este miércoles hay una reunión a desarrollar por Zoom, convocada por Cornelia Schmidt Liermannd, diputada nacional, junto a Mario Peña, secretario de Turismo de Salta, que oficiarán de moderadores, para tratar el tema del turismo. Ella nos pidió a Claudia Moreno, presidenta de la Cámara de Turismo de Tucumán, y a mí, participar de la misma a la que se va a convocar a Turismo de Nación. El tema será justamente para marcar nuestra experiencia de cómo nos fue como primera provincia que salió al turismo, de “Jujuy para jujeños”, y cómo nos va. Aunque es de público conocimiento que volvimos a fojas cero, nos dijeron que igual será positivo para otras provincias para ver y aprender de aciertos y errores que tuvimos. Así que nosotros estamos en el ojo de todos, porque Jujuy fue la primera con el turismo, a pesar de que no lo dicen porque lo atribuyen a otras provincias, pero fuimos la primera en cerrar las clases, las fronteras y muchas cosas, y que veníamos funcionando “de diez”.

Todo esto creo que será motivo también, porque en un momento dado dijimos que somos una provincia que será una de las elegidas para visitar, como lo conversamos con la presidenta de la Cámara de Turismo de Catamarca, porque no teníamos contagios ni circulando el virus en forma local. Ahora no. Entonces, esas son las cosas que a mí me aterran para el turismo futuro. Creo que hay que trabajar mucho, y aprovechar este tiempo de impasse para ir creando el nuevo turismo, porque creo que el turismo tradicional, que ya había cambiado con la influencia de internet, seguirá transformándose. El turismo había cambiado hace quince años atrás y no es el mismo. Ahora la persona organiza su viaje, lo hace como quiere, entonces el turista es distinto, y a partir de esta pandemia creo que va a cambiar mucho más.

¿Cuáles serán las experiencias obtenidas en este pequeño período de apertura que hubo y que trasmitirá a otras provincias?

Justamente estoy armando el temario para la disertación, porque vuelvo a decir: de la semana pasada a hoy y a la semana que viene cambia muchísimo. O sea, el fin de semana pasado teníamos un panorama y ahora cambió todo, entonces creo que habrá cosas que sí habrá que cambiar, que las estoy elaborando y armando en el temario para la disertación porque hay muchas cosas que creo que debemos empezar a rever. Y después inclusive es un actor fundamental para comenzar a cambiar un poco la mentalidad de nuestro turismo, es abrir un poco más nuestras puertas capitalinas. Sigo insistiendo que nosotros mostramos un solo Jujuy, que el viernes me decía una chica de Buenos Aires es que lo que se conoce de nuestra provincia es una zona desértica, árida, con llamas, vicuñas y coyitas, y no somos solamente eso. Jujuy tiene una variedad increíble, y seguimos mostrando siempre lo mismo. Entonces creo que tenemos que empezar a mostrar otro Jujuy, que también puede ser uno de los cambios en la forma de ver el turismo y de atraerlo. Hay que trabajarlo mucho.

¿En este tiempo se perdieron fuentes de trabajo en ese sector?

Sí, no puedo dar números porque no los tengo, pero sí. Nuestro temor es que este cierre traiga más cierres. Hay mucha incertidumbre. Si seguir, si conviene seguir, si no ves un panorama que, yo hablo a corto plazo, seis meses, se pueda empezar a trabajar, no a recuperarse. No a recuperar lo perdido, porque lo que se perdió se perdió y no creo que se pueda volver a ganar, y además de eso, se tendrá que tener en cuenta que van a haber ofertas, y no estoy hablando del extranjero, sino de todas las provincias argentinas, porque todas estamos igual. Entonces, va a ser al mejor postor, a la mejor oferta.

Y si yo que he escuchado mucho esto de “es hora de conocer mi país, no me voy a ir al extranjero, voy a conocer a mi Argentina”. Bueno, si no la conozco y quiero empezar, veré cuál es la provincia que me da mejores ofertas, mejores posibilidades de llegar, la que tenga conectividad si no tengo vehículo, o si no quiero ir en vehículo, la que tenga conectividad aérea y el pasaje no me salga un disparate. La que me dé posibilidades de pagar en cuotas sin intereses. Entonces, esas creo, son todas cosas que tenemos que trabajar y trabajar muy en serio.