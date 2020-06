URGENTE/ "Aún no podemos confirmar que tenemos circulación del virus"

“Hoy no podemos confirmar si tenemos o no circulación comunitaria del virus. Les pido que se sigan cuidando, tenemos que lograr que el virus no circule en la provincia”, dijo el gobernador Gerardo Morales.

El mandatario local, siempre sostuvo que era muy precario decir y sostener que la provincia se encontraba libre de casos de Covid-19.

Cabe recordar, que en las últimas horas de ayer, se reportaron 18 nuevos casos de coronavirus y que en su gran mayoría ocurrieron en la localidad puneña de Abra Pampa y se tratan de efectivos policiales. Mientras que hoy, se reportaron tres casos que son de contactos estrechos de casos positivos. Uno de ellos en la ciudad de San Pedro, Abra Pampa y Capital.