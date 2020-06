Ayer también declinó la cifra de contagios del país

Diecinueve personas murieron y 1.581 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 1.011 los fallecidos y a 42.785 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

El 91,89% de los nuevos casos -1.453- corresponde a la provincia de Buenos Aires (47,18%) y a la Ciudad de Buenos Aires el 44,71%.

La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que murieron 9 hombres, cinco residentes en la provincia de Buenos Aires de 77, 56, 60, 56 y 90 años; tres en la Ciudad de Buenos Aires de 93, 72 y 45; uno de 56 en la provincia de Río Negro y una mujer de 64 años en la provincia de Buenos Aires. Un fallecido de 88 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, no registra dato de sexo, aclaró el Ministerio. El parte matutino consignó ocho fallecimientos: cinco hombres, dos residentes en la provincia de Buenos Aires de 83 y 77 años; dos en la Ciudad de Buenos Aires de 63 y 58; uno de 82 en la provincia de Río Negro y tres mujeres, dos en la Ciudad de Buenos Aires de 94 y 84 años y una de 65 en la provincia de Buenos Aires.

Del total de los diagnosticados, 1.047 (2,4%) son importados, 16.101 (37,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 17.750 (41,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. De los diagnosticados ayer con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 746 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 707, en Chaco 52, en Chubut 6, en Córdoba 13, en Entre Ríos 10, en Mendoza 5, en Neuquén 9, en Río Negro 16 y en Santa Fe 17. En tanto, no se notificaron infectados en Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. El número total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 19.329 casos, la Ciudad de Buenos Aires 19.007, Chaco 1.582, Chubut 94, Córdoba 565, Corrientes 115, Entre Ríos 144, Formosa 39, Jujuy 13 y La Pampa 6. La Rioja alcanza 64 casos, Mendoza 132, Misiones 38, Neuquén 312, Río Negro 691, Salta 21, San Juan 7, San Luis 11, Santa Cruz 51, Santa Fe 335, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 149 y Tucumán 58. Catamarca sigue sin casos.

Otro operativo en un geriátrico

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) trasladaba ayer a distintos hospitales al menos a 20 adultos mayores de un geriátrico del barrio porteño de San Cristóbal, en Balvanera, que dieron positivo del nuevo coronavirus. El Same comenzó a trasladar después de las 19 al menos a 20 adultos mayores del Hogar Geriátrico Catamarca, ubicado en la calle Catamarca al 500 del barrio de San Cristóbal, que dieron positivo de Covid-19.

El jueves pasado, en el mismo geriátrico habían sido detectados y trasladados a distintos establecimientos 32 contagiados de Covid-19, de los cuales 15 eran residentes y 17 empleados. El titular del Same, Alberto Crescenti, dijo que no se trata de una evacuación ya que no serán trasladados todos los residentes, por lo que el geriátrico seguirá funcionando. “Vamos a trasladar a entre 20 y 23 pacientes a otros centros asistenciales, de un total de 69. No se trata de una evacuación, ni un desalojo, porque la institución cumple con todos los protocolos. Están todos en buen estado”, dijo. En base a estadísticas oficiales del Gobierno porteño, 106 geriátricos tienen al menos un caso de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, de un total de 483 residencias para adultos mayores, lo que representa un 22%.