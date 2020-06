Psicólogas jujeñas piden su título y matrícula aunque sea provisoria

Un grupo de psicólogas de Jujuy manifestó haberse recibido hace más de dos años y aún no ha podido obtener su título en la Universidad Nacional de Tucumán. Solicita que se regularice esa situación que les impide ejercer la profesión.

La demora se agravó por el contexto de pandemia, normalmente "el título tiene una demora de entrega de un mínimo de dos años, actualmente esto se ve perjudicado aún más por la pandemia, ya que por vacaciones y luego cuarentena desde enero que el trámite ni siquiera avanza", mencionó Julieta Chapor, una de las perjudicadas.

"Estamos haciendo los pedidos para que desde la Facultad y el Rectorado atiendan nuestros derechos y la necesidad de que se nos otorgue el título por el que tanto nos hemos sacrificado. Y estamos organizándonos para que se nos escuche en el Colegio de Psicólogos de Jujuy, necesitamos seguir formándonos, trabajar, estamos en un vacío institucional. Son las instituciones quienes nos tienen que acompañar", añadió.

Le informaron la situación al Colegio de Psicólogos de Jujuy y les respondieron que sin el título no pueden matricularse, "esto genera que muchos de nosotros estemos desocupados, sin la posibilidad de continuar con nuestra formación y muchas otras complicaciones. Necesitamos que ellos se solidaricen y revean la posibilidad de cambiar su postura, solicitamos que se nos permita matricularnos o una matrícula provisoria", señaló.

Por su parte, Antonella Ramos, otra de las egresadas perjudicadas, comentó que "actualmente me mantengo con ayuda de mi familia y la venta de postres, que se vio dificultada por la situación económica del país y empeorada por la pandemia. Fueron muchos años de esfuerzo para formarme como psicóloga. Necesitamos, hablo por varios compañeros que estamos en la misma, no solamente que se agilice el trámite del título sino que se nos permita matricularnos con la constancia".

Ana Laura Ruiz que posee el mismo problema afirmó que "me recibí el 10 de marzo del 2019 y después de mucha insistencia recién el 12 de diciembre mi título universitario fue registrado en el sistema y obtuvo un número de legajo".

"Cuando me comuniqué en febrero pasado me dijeron que mi título avanzaría de forma rápida pero eso no ocurrió y por esta razón decidimos reuniones con otros compañeros y hacer pública la situación por la que estamos atravesando, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad ya que la Facultad niega tener responsabilidad en el asunto y encumbre sus fallas. Además de que existen situaciones de público conocimiento en la que algunos estudiantes obtienen su título en menor tiempo y sin necesidad de hacer pedidos", agregó.

Las psicólogas expresaron que según la Ley 24.521 modificada por la Ley 26.002 establece en el artículo 40 que "corresponde a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como el título de magíster y doctor, lo que debería ser expedido en un plazo no mayor a los 120 días corridos a partir del inicio del trámite de solicitud de título".