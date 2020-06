Recuperación de espacios públicos y reciclado

Reordenamiento del espacio público, apoyo a emprendedores y comerciantes, obras de infraestructura y la planta de reciclado, son entre otras las acciones que destacó el intendente de Perico, Luciano Demarco, en su balance de los primeros seis meses de gestión. También mencionó que tuvo que afrontar el pago de cinco millones de pesos producto de dos embargos heredados de su antecesor y alrededor de dos millones de pesos en concepto de deudas a proveedores.

El jefe comunal dijo que su gestión trabajó fuertemente en recuperar espacios públicos que eran mal utilizados, como la avenida Belgrano y Rivadavia "donde se ejercía la prostitución y reinaba la delincuencia". Además, se recuperó un espacio del ferrocarril que se erigirá en polo cultural, se inscribe en el programa nacional "Argentina hace", dará trabajo a seis cooperativas y activará la economía local con cuarenta y dos puestos para emprendedores. En una segunda etapa se sumarán otros cuarenta que darán trabajo a ochenta y dos nuevas familias de Perico.

Además, se estableció que avenidas, calles y veredas no se usarán para comercializar; con la intención de mejorar las condiciones de salubridad e higiene del que vende y el que compra, procurando un mejor servicio para todos. Se habilitó el Abasto Municipal con lo que generarán setecientos puestos de trabajo. Paralelamente se gestiona en la Dirección Provincial de Inmuebles la documentación que posibilite la escritura de viviendas de los barrios El Cadillal, La Esperanza y Virgen del Valle.

También se firmaron convenios con el Pami y la Anses que podría habilitar sus oficinas en la ciudad. Se entregaron veinte camas ortopédicas a la Residencia de Adultos Mayores, hospital y centros de jubilados.

Demarco puso de relieve que se acompaña a los comerciantes de la ciudad a través del programa "Impulsa Perico"; mientras que por otro lado se trabajó en el embellecimiento de espacios públicos. "Se mejoraron con conexión de agua, limpieza, reposición de árboles, juegos, colocación de bancos, más de diez espacios verdes en barrio Norte Argentino, 20 de Junio, San Mateo y otros. Se siguen haciendo mejoras en predio Parque Retorno, incorporando más juegos, gimnasios urbanos, estaciones de bicicletas, juegos infantiles y bancos", agregó.

En materia social, mencionó que se desarrolla el programa "El municipio en tu barrio", se brinda asistencia a personas con discapacidad que tienen a su cargo el cobro del estacionamiento tarifado en la plaza San Martín.

Apuntó que "en cuanto a la infraestructura en la ciudad, se mejoraron los ingresos y estados de calles en los barrios Carlos Pellegrini y 2 de Agosto. Así también, se nivelaron calles en barrio Suetra y Nueva Ciudad. Se enripiaron las calles de más de 32 barrios. Se instaló una planta de reciclado y procesamiento de plástico, y una bloqueadora en el Parque Industrial, produciendo hasta la fecha 1.500 bloques sustentables y 1.000 bloques comunes.

Esta es una iniciativa que llevó adelante la directora de Ambiente, Anahí Paredes. Antes no existía esta Dirección y en nuestra gestión es sumamente importante porque entendemos que si no cuidamos el ambiente, no tenemos futuro", enfatizó Demarco. Durante la pandemia dijo que se brindó asistencia a los adultos mayores en trámites bancarios y correo; como también a más de 250 personas entre trabajadores golondrinas y estudiantes que realizaron la cuarentena obligatoria en la ciudad tabacalera.

En cuanto a la lucha contra el dengue, se llenaron más de ciento cincuenta camiones con chatarra que se sacaron de más de cuarenta barrios de la ciudad, se fumigaron treinta y cinco barrios y se trabaja en tareas de reciclaje. El jefe comunal dijo que tienen proyectadas mejoras en el acceso y luminaria en la bicisenda Perico-Suetra; en la Nueva Ciudad, se planea hacer cordón cuneta, espacio verde con pasarelas y luminarias; anhelando además una segunda etapa de pavimentación desde avenida Malvinas continuación Belgrano hasta el inicio de la ruta; y un CIC rural en Las Pampitas.

Beneficio en Lumara

Las secretarías de ºEnergía y de Pueblos Indígenas asistieron con equipo de energía solar fotovoltaica a dos personas de la tercera edad pertenecientes a la comunidad aborigen de Lumara, departamento de Cochinoca. En la entrega estuvieron presentes funcionarios provinciales con el representante de la comunidad aborigen, Carlos Chuychuy. Explicaron los beneficios del equipo de energía solar fotovoltaica para aprovecharla en distintas actividades cotidianas del hogar. Cabe señalar que la instalación del equipo fue verificado por la empresa Ejesda.