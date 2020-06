Tablet gratis 2020: cómo acceden al formulario AUH, jubilados, monotributistas y desempleados

La ANSES y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ampliaron el programa que otorga TABLETS GRATIS a adultos mayores y mujeres que residen en zonas rurales, a beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y a titulares de monotributo social.

Así, AUH, jubilados, mujeres rurales y monotributistas sociales podrán acceder a una tablet gratis como parte del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Resolución 705/2020 del Enacom indica: "Amplíase el alcance del Pprograma, a fin de posibilitar el acceso a equipamiento que contribuya a la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de los sectores más vulnerables de la población a través de la entrega de tablets a municipios, asociaciones civiles, redes comunitarias y demás entidades intermedias con presencia territorial en barrios populares".

Formulario Tablet Gratis 2020

Para acceder a la tablet gratis que otorga el Gobierno en 2020 se debe ingresar a la pagina web de ANSES y allí completar el formulario de alta.

Verificar y actualizar todos los datos personales en MI ANSES con tu clave de seguridad social y número de CUIL.

En la página web del Programa + Simple se pueden obtener más precisiones

Quiénes pueden acceder a la tablet gratis

La norma, publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial, establece su alcance a:

-Asignación Universal por Hijo (AUH)

-Asignación Universal por Embarazo,

-Pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil

-Usuarios del Régimen de Monotributo Social.

-Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles

-Monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil

-Desempleados

-Electrodependientes, entre otros.



En sus considerandos, la resolución firmada por el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, señala que, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, las tecnologías de la Información y las telecomunicaciones "constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la alimentación y a la educación entre otros), especialmente para las poblaciones más vulnerables ante posibles contagios como son los adultos mayores".

"En orden a optimizar el cumplimiento del programa que involucra a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad ante la pandemia del Covid-19 , es necesario redistribuir el remanente de dispositivo que no fueron entregados por falta de presentación de los beneficiarios, y, en consecuencia, ampliar los destinatarios del programa y hacerlo extensivo a nuevos municipios y/o otras organizaciones sociales, barriales y comunitarias con presencia en barrios populares", indica la norma.

Mediante la Resolución 705/2020, el Enacom amplió entonces el universo de destinatarios de este programa a "los beneficiarios del Decreto 311/20 y su reglamentación", que fue el que dispuso la prohibición del corte de servicios por falta de pago durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la pandemia a sectores en situación de vulnerabilidad.

En tanto, el artículo 4 de la norma del Enacom publicada hoy en el Boletín Oficial, autoriza a los municipios a otorgar las tablets a adultos mayores que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio.

Instructivo para potenciales beneficiarios

En dos anexos, la resolución aprueba el Instructivo para el relevamiento de Potenciales Benficiarios registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL.

Ofrece también el Modelo de Convenio a suscribirse entre el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y los municipios, asociaciones civiles, redes comunitarias y demás entidades intermedias con presencia territorial en barrios populares.

Y advierte que las Municipalidades que posean remanentes de tabletas del “PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES QUE RESIDEN EN ZONAS RURALES”, deberán confeccionar una lista de Potenciales Beneficiarios Jubilados y Pensionados, que cumplieren los requisitos.