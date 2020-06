Incertidumbre por falta de pago a choferes de colectivos

El gremio que nuclea a los trabajadores del volante denunció que las empresas, no obstante haber recibido sumas millonarias para el pago de salarios de los trabajadores, no están cumpliendo -en su mayoría- con las actas acuerdos que se firmaron oportunamente. El secretario adjunto de la Unión Tranviarios del Automotor Seccional Jujuy (UTA), Nicolás Abed, le dijo ayer a este diario que el Gobierno nacional envió $62 millones para el sector y que existía el compromiso de los empresarios de saldar las deudas salariales. En ese marco, dijo que hay trabajadores -sin precisar cuántos- que están dentro de los grupos de riesgo, a quienes se les adeuda los salarios del mes de abril; mientras que pocas empresas liquidaron el 70 por ciento del salario únicamente.

Expresó también su preocupación por cuanto no todas las empresas a esta altura pagaron el salario del mes de mayo y que en cualquier momento van a tener que asumir junio y el pago de aguinaldo. Hasta el momento no hay ninguna novedad en tal sentido, sostuvo.

"El 19 del corriente ingresó a la provincia $62 millones destinados desde Nación para el transporte. Entre ayer y hoy, la Provincia otorgará $25 millones, sería un total de $87 millones. Mientras que el 10 de junio, la provincia dio lo que sería la primera cuota, es decir $25 millones, que hacen un total $112 millones de pesos que van a recibir todas las empresas. Ahora la prioridad es pagar los sueldos de los trabajadores porque así se firmó en un acta acuerdo a nivel nacional", remarcó.

Continuó diciendo que la mayoría de las empresas "recién van a terminar de pagar el mes de mayo y ya tienen el mes de junio encima", agregando al momento que si se cumple con el acta acuerdo a nivel nacional, "con esos fondos se podría cancelar el sueldo de los trabajadores". Sin embargo, señaló que esos ingresos las empresas "los utilizan para otros fines y al trabajador lo dejan al último, utilizándolo como herramienta de trueque".

En este contexto detalló que la mayoría de las empresas adeuda "el pago del mes de abril" y particularmente a aquellos trabajadores que están con licencia por sanidad y son considerados personas de alto riesgo. "A esa gente no se le ha pagado, solamente lo que están cobrando son los que están manejando", reiteró Abed.

"Si estás en la desgracia de no tener buen diálogo con la empresa o no te quieren por portación de rostro estás mal. En la mayoría de las empresas sucede esta situación, debe haber una o dos empresas que pagan el 70% del sueldo y el otro 30% no. La mayoría adeudan el mes de abril y mayo. Ya estamos llegando a junio y no hay alguna novedad. No hay rotación y se elige a dedos quienes trabajan", remarcó.

Reducción de líneas al 30%

Trasladarse en colectivo es una pesadilla, en Alto Comedero una mujer le dijo a este diario ayer que llevaba más de una hora esperando la línea y que lo mismo sucede en el trayecto de vuelta del centro al populoso sector. En este sentido Abed indicó que el servicio de emergencias las empresas ya lo venían haciendo antes que comience la pandemia, "los días sábados se redujo la cantidad de unidades entre un 20% y 30%". En tanto que indicó que es obvio que por el contexto habrá faltantes de colectivos, "las perspectivas laborales están peores, anterior a eso teníamos problemas con el sistema y con esto ya estamos en un caos.