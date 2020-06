Romina Malaspina, ¿convocada para "ShowMatch" tras la polémica con su vestuario?

Romina Malaspina generó gran controversia y repercusión en las redes sociales tras lucir un osado atuendo que dejaba ver sus curvas mientras conducía un ciclo informativo en la pantalla de Canal 26.

Los usuarios cuestionaron a la ex "Gran Hermano" por usar frente a la pantalla un top de cadenas transparente. Sin embargo ella se defendió y desestimó los trascendidos.

"Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas como algo 'anormal' vamos a seguir para atrás. Evolucionen", fue el descargo en Twitter de la joven conductora.

Además, en la mañana de este lunes aclaró: "La gente de Canal 26 son lo máximo, jamás me dieron ninguna pauta. En el canal me tratan como a una hija, mis compañeros son excelentes... No me bajan ninguna línea de lo que me tengo que poner".

En ese sentido lamentó que "la iluminación jugó un poco en contra". "Eso no lo pensé. Cuando yo veo el video dije: ‘Uy... es un montón’. En la foto que me mandó mi vestuarista se veía divino", contó en "Los Ángeles de la Mañana".

Después de su paso por el programa, Ángel de Brito anunció en sus redes que la también influencer fue convocada para participar del ciclo de Marcelo Tinelli.

"Romina Malaspina convocada para ' ShowMatch' después de su paso por LAM. Se sentará al lado de Marcela Feudale", anticipó el periodista.