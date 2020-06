Las víctimas indirectas del virus: murieron tres trasplantados

Tres pacientes trasplantados fallecieron durante este último mes en Jujuy tras haber sufrido complicaciones en su estado de salud, debido a que por la cuarentena tuvieron dificultades para salir a hacerse atender como lo hacían habitualmente y no pudieron viajar para tratarse con sus respectivos médicos que son de otras provincias "porque acá no hay especialistas en trasplantes", señalaron desde la asociación "Jujuy Da Vida".

Los efectos colaterales de la pandemia generaron cambios de hábitos para el mundo en general, pero más repercutieron en quienes desde antes de la pandemia ya poseían problemas de salud. Como es el caso de pacientes trasplantados que de por vida deben recibir medicación y atención especializada, y que de repente tuvieron que acomodarse a tener limitaciones porque la cuarentena implicó restricciones en el transporte, el cierre de fronteras y un tránsito casi nulo de provisiones entre provincias y hasta entre países.

Al respecto Mariana Torres, miembro de la asociación, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "la situación se complicó para muchos pacientes. Lamentablemente tres de ellos tuvieron complicaciones y debieron viajar de urgencia a Tucumán, dos fallecieron. Se fueron por sus medios porque ya venían con problemas graves de salud, y acá no tenemos un médico especializado en trasplantes, sí tenemos nefrólogos o hepatólogos".

"Las molestias que uno va teniendo se las transmite al médico de trasplante para ver qué se puede hacer. Ellos hicieron eso, primero tenían molestias que las iban solucionando a través de consultas telefónicas pero eso empeoró así que tuvieron que trasladarse de urgencia a un centro médico tucumano, y lo hicieron por sus propios medios al no encontrar respuestas de las autoridades", añadió.

Asimismo, explicó que el otro paciente murió en la provincia de Jujuy tras haber sufrido serias complicaciones en su cuadro. "La cuarentena trajo muchos cambios en nuestros hábitos y dificultades, por ejemplo, tengo una compañera que se tenía que operar y no pudo hacerlo por el tema de la pandemia. Además, hay un miedo de viajar porque en otras provincias la situación del coronavirus está peor, por eso muchos se resguardan mucho en sus casas. Esta chica decidió no viajar por todo esto, pero habrá que ver qué se hace si su situación empeora", comentó.

La mayoría de los pacientes tiene contacto con el equipo de trasplante que está en otra provincia y eso les facilita pasar este tiempo en el que deben permanecer en sus hogares, hacen la consulta vía telefónica y así tratan de solucionar sus inquietudes.

Más protección

Desde "Jujuy Da Vida" remarcaron que los trasplantados poseen, en algunos casos, complicaciones de salud durante toda su vida que son propias de haber recibido un trasplante. Pero en contextos normales, sin pandemia, generalmente suelen ser solucionados, por esa razón esta población pide más protección y respaldo del Gobierno en urgencias que se les presenten durante este período de cuarentena.

En ese sentido expresó que "fue una suma de complicaciones lo que pasó, el contexto actual más el miedo hizo que estas personas que murieron no salgan a hacerse consultas, recién cuando se les complicó lo hicieron pero ya era tarde. Esto también tiene que ver con que no tenemos la contención que precisamos en la provincia, encima llamamos a las autoridades y nos damos que no hay protocolo para nosotros, a veces no sabemos qué hacer".

“Quedamos afuera de la lista de espera”

Pacientes que se encuentran en lista de espera y en diálisis manifestaron su situación. “Estamos preocupados por el tema de los protocolos que realiza cada clínica, vemos que alguna no cumple con lo establecido”, aseguró Leonardo Aban, integrante de “Jujuy Da Vida”. En ese sentido manifestó que “también estamos preocupados porque, yo por ejemplo soy paciente en lista de espera, y quedé sin la renovación de los estudios pretrasplantes. Así les pasó a muchos más y no tenemos ninguna solución por parte de las obras sociales. Queremos que por lo menos podamos hacer los estudios acá y mandarlos a otros centros de trasplantes, y no quedar afuera de la lista de espera como está pasando actualmente”.

“Ese es un tema importante, yo tenía turno el 30 de marzo para renovar mis estudios anuales y seguir en lista de espera pero no pude hacérmelos. Así como yo hay muchos otros”, dijo. Además, sostuvo que una gran cantidad de pacientes debe realizarse día de por medio la diálisis en el hospital “Pablo Soria” y llegan desde zonas alejadas a ese nosocomio, incluso desde el interior. Por último, afirmó que “al ser pacientes de riesgo tememos por nuestra salud ya que nos tenemos que exponer obligadamente y no tenemos un transporte que nos traslade para cuidarnos”.

Complicaciones por cambios en la medicación

Otro de los puntos importantes que mencionaron desde “Jujuy Da Vida” en relación a este último tiempo y su impacto en las personas trasplantadas fue que hubo modificaciones en la medicación que les envían desde el Ministerio de Salud de Nación. Se fueron cambiando los laboratorios habituales donde se realizan las compras de la medicina que ellos precisan a otros más económicos. “A raíz de eso tuvimos algunas alteraciones. En mi caso el cambio de medicación me la autorizó el médico, y eso se vio en los análisis que me fueron haciendo. Estos cambios van acompañados de los dosajes para que el médico regule la medicación en la sangre, pero muchos nos vimos afectados porque los mismos no se hacen acá, en Jujuy solo se hace la extracción y se las manda a otros lugares para que las analicen”, indicó al respecto Mariana Torres.

Siguió diciendo que “tuvimos problemas con el Incluir Salud que autorizó cambios en la medicación sin consultar a los equipos de trasplante que tiene cada persona. Hace poco tuvimos problemas con una paciente del Incluir Salud que tiene a sus especialistas en Tucumán. A ella acá le autorización este cambio pero cuando se puso en contacto con sus doctores tucumanos le dijeron que no debían hacerle ese cambio, y se armó un lío con eso. Pero por suerte se solucionó”. Resaltó que hay muchos pacientes que están teniendo problemas con la adaptación a los nuevos medicamentos que les envían de Nación y que sus respectivos médicos no los están autorizando.

Contacto con el COE

Intentaron hablar con el COE “pero no pudimos establecer contacto directos con ellos ya que nos dijeron siempre que por cualquier duda debemos hablar con el Incluir Salud. Hay muchos pacientes que requieren el respaldo del Gobierno provincial para poder viajar con facilidad a otras provincias para hablar con sus médicos de cabecera”, finalizó.