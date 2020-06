Asociación Palpaleña y su puesta a punto

La Asociación Palpaleña de Boxeo (APB) comandada por Normando Tolaba paró sus entrenamientos en el polideportivo del barrio Alto Palpalá, pero los chicos mantienen los trabajos físicos cada uno desde sus respectivas casa. Y en cuanto a lo institucional están a la espera de que pase esta emergencia sanitaria para avanzar con los trámites de la personería jurídica.

"La salud es prioridad a pesar de que hay varios chicos que estaban en desacuerdo por parar pero siempre pregono que si no tenemos salud no hacemos nada. Igual lo chicos siguen entrenando desde su casa y me mandan fotos o videos de lo que vienen trabajando en este último tiempo. En la etapa de flexibilización ya le estabamos pegando a la bolsa y eso me pone contento porque yo mismo estoy fabricando las bolsas de boxeo, así que cada uno de los pupilos, los 15 tenían un bolsa cada uno. Son hechas con lona de piletín reciclable y rellenas de caucho de goma, algunas con trapo y goma para cuidar las manos", empezó contando el instructor Tolaba.

Más adelante admitió que en cuanto a lo deportivo "estamos esperando con tranquilidad que pase esto, entendemos que trabajamos a conciencia y aunque recién se termine todo a fin de año, la idea es mantener la fe que no tenemos que perderla nunca. Estamos conformes con el trabajo que venimos haciendo y ya tenemos diagramado hacer un circuito en Centro Forestal para la pretemporada base que será en el 2021 si Dios quiere. No tenemos porqué quejarnos, las cosas se dan por algo y hay que aprender a aguantar un poco", agregando que

"cuando se habilitó la práctica comenzamos bien a entrenar, fue lindo, con mucho entusiasmo todos, fueron tres semanas hermosas con trabajos físicos a punto para comenzar con el guanteo. Lo hacíamos de lunes a viernes en el polideportivo cerrado del barrio Alto Palpalá dependiendo de la terminación del DNI. Por turnos teníamos 13 o 14 chicos y me interesé en todos para ponerlos a punto, pero ahora se cayó todo de nuevo y tenemos que empezar desde cero", admitió.

En ese sentido aclaró que "profundizamos mucho en la parte física, táctica, coordinación de golpes, movimientos, traslado de piernas, sincronización de piernas y brazos pero todo estaba bien cronometrado. El ritmo era muy bueno".

En lo que respecta al ámbito competitivo previo a la pandemia para la Asociación Palpaleña de Boxeo manifestó que "veníamos muy bien y hasta acaparamos la atención de muchos gimnasios de Jujuy, incluso de Salta y el objetivo es mantener eso con una visión importante del boxeo. Cerramos el 2019 en diciembre en el polideportivo de Alto Palpalá donde concurrieron 250 personas, pero el 13 de marzo estaba previsto hacer la apertura con un festival imponente y tuvimos que postergarlo. Se habían sumado muchos sponsors y gente pero que se dará cuando pase todo esto. Tengo firmemente potenciar a Abel Tapia, Brian Mamaní en 49 kg e Ignacio Cepeda en 64 kg", concluyó.