Empresarios jujeños advierten que peligra el aguinaldo

El titular de la Unión de Empresarios de Jujuy se mostró preocupado también por la dificultad que tienen numerosas pymes para el pago del aguinaldo, este mes. "Muchas pymes ya nos han manifestado que no están en condiciones de hacer frente al pago del SAC, tal vez algunos lo puedan hacer en cuotas. Hay una propuesta a nivel nacional por parte de Came de poder pagar el cuotas el aguinaldo, pero no hay nada confirmado. Ojalá se genere algún instrumento similar al ATP para poder hacer frente a esa obligación", dijo.

Por otra parte, Alonso celebró la confirmación de una tercera etapa de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de sueldos, pese a que se haya reducido el monto a un solo salario mínimo para provincias del interior. "Esta es una de las medidas más importantes que se tomaron porque ayuda directamente a pagar el salario del trabajador y sobre todo beneficia a sectores muy golpeados como el turismo que no tuvo una real apertura en cien días, de modo que celebramos que se haya podido ampliar a una tercera etapa", consideró.