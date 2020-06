Investigan la muerte de una joven de 25 años

Todo un misterio gira en torno a la muerte de una joven, ocurrida en la madrugada de ayer, cuyo cuerpo fue encontrado pendiendo de una bufanda sujeta a la reja de una ventana, de una vivienda del barrio Centro de San Pedro de Jujuy.

El ayudante fiscal Agustín Jarma dispuso que el cuerpo de la víctima identificada como Paola Erika Méndez Saka (25), fuera trasladado a la morgue del Centro Judicial San Pedro para el examen cadavérico.

Tal diligencia, se cumplió pasado el mediodía y estuvo a cargo de dos médicos forenses, uno del Ministerio Público de la Acusación y otro de la Policía.

Si bien no se brindó un informe oficial al hecho, fuentes oficiosas indicaron a nuestro diario, que la muerte se produjo por "ahorcadura mecánica" y que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Más allá de las causales de deceso, el ayudante fiscal Jarma ordenó que se profundice la investigación, por lo que, en la jornada de ayer se tomaron numerosos testimonios y se solicitaron registros de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores.

"Mi hija no se suicidó"

En tanto, la familia de la joven, negó rotundamente que se haya quitado la vida. "Mi hija no se suicidó; a mi hija la mataron. Media hora antes habló con su mamá desde un teléfono celular con característica de Salta y al rato, la Policía me avisa que la encontraron sin vida. Pido a la Justicia que investigue, pido justicia por mi hija", dijo Domingo Méndez, padre de la víctima.

Sobre los hechos

Fuentes oficiosas, indicaron que el lamentable hecho se registró poco antes de las 5, cuando la Policía fue alertada sobre la presencia de una persona sin vida en la vía pública.

Los efectivos de la Seccional 9º observaron el cuerpo de una mujer en la intersección de las calles Alberdi y 23 de Agosto del barrio Centro.

Rápidamente, solicitaron la presencia del Same quien determinó que la joven no presentaba signos vitales. También dieron participación al ayudante fiscal Agustín Jarma, quien dispuso que las actuaciones fueran giradas a la Brigada de Investigaciones, y que peritos de la División Criminalística realicen las diligencias de rigor.

Se ordenó que el cuerpo de la víctima fuera trasladado a la morgue del Centro Judicial San Pedro para el correspondiente examen, diligencia que cumplieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, munidos de la indumentaria y elementos de protección correspondientes.

Pasado el mediodía concluyó la diligencia en la morgue judicial, la que estuvo a cargo de los médicos forenses del Ministerio Público de la Acusación Ariel Toledo y de la Policía de la Provincia de Jujuy Noemí Velázquez, respectivamente. Según trascendió que el ayudante fiscal que interviene en la causa, convocó a los dos profesionales, para no dejar nada librado al azar y para que no queden dudas respecto al estado del cuerpo, lo que quedó certificado en la documentación presentada por ambos médicos. Más tarde se hizo entrega del cuerpo a los familiares para su inhumación.

Piden que se investigue

La familia descarta el suicidio

En una entrevista concedida a El Tribuno de Jujuy, el padre de Paola, Domingo Alberto Méndez, sumido en el dolor por la muerte de su hija pidió llorando a la Justicia, que se investigue bien porque asegura que su hija no se quitó la vida.

"Me dijeron que a mi hija la encontraron atada a un barrote, colgada de una bufanda. Esto no cierra, porque mi hija a las 3.19, llamó a mi señora y le dijo: ‘estoy aquí con un amigo’. Mi señora le dijo ‘qué hacés, apurá; mirá el frío que está haciendo, ¿qué hacés hablando con un teléfono con característica de Salta?’. Le volvió a preguntar con quién estaba y dijo con un amigo, le pidió hablar con esa persona quien le dijo: ‘señora su hija está aquí conmigo’. A la media hora, me cae la Policía en mi domicilio, diciéndome que encontraron a mi hija atada a una reja sin signos vitales, quién entiende esto", dijo el padre.

Expresó que es inmenso el dolor para toda la familia y dio cuenta de su hija "no se metía con nadie, era una hija buena, no tenía maldad, no se por qué me le hicieron eso. Espero que se haga justicia, que esto no quede impune, que se investigue y quien tenga que caer que caiga. Yo sé que eso no me va a devolver la vida de mi hija, pero me va a reconfortar si se hace justicia. Yo no sé porque tanta maldad; porque me la mataron", dijo llorando.

Acotó que Paola hacía su vida como cualquier otra persona, que nunca se fue de la casa, que no tenía problemas conyugales, de pareja ni con la familia y que cuando tenía problema, les consultaba, "nunca dijo cosas como de quitarse la vida o que estaba cansada de algo. Descartó de pleno que haya sido un suicidio, era una chica normal, además tenía a sus hijitos, amaba su vida. Era una chica fuerte, llena de vida. Tengo un dolor en el pecho, me arrancaron parte de mi vida, me arrebataron una hija".

El hombre pidió al ayudante fiscal que investiguen en los hoteles, en los lugares que sabían frecuentar "las chicas". "En la 9 de Julio, hay un aguantadero que se llama ‘El perica‘, ahí van todas las chicas que andan en la noche, este hombre las hace prostituir, las droga. Ahí las tiene, llamé a la Policía para que tomen cartas en el asunto, para que clausuren ese lugar y nunca me han tomado en cuenta. Hoy ha sido mi hija y mañana puede ser otra, le pido a la Justicia que actúe. No puede ser que ese hombre tenga a las chicas ahí en ese aguantadero", refirió Méndez.

Por otro lado, sostuvo que testigos le dijeron que su hija estaba peleando con una persona y que los vecinos llamaron a la Policía, pero el móvil no fue.