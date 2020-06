Cardozo aprovecha para capacitarse plenamente

Mirar el lado positivo de la pandemia por el coronavirus que atravesamos es la mejor opción. Y ante la falta de actividad en el fútbol, Augusto Cardozo, árbitro jujeño recibido a nivel Nacional y quién es nuestro representante en AFA, se perfecciona.

Es que el colegiado de 27 años aprovecha este parate para capacitarse plenamente y por eso contó que "a mitad de mes fue una capacitación general para toda la provincia a todos los árbitros de Ligas y lo que están en la tabla de mérito donde estuvieron Gustavo Bassi, Facundo Tello y Sergio Pezzota entre otros. Allí profundizaron los cambios del reglamento que hoy se está implementando en Europa donde ya se largó el fútbol y se pretende que aprendamos esas modificaciones para que cuando largue el torneo, supuestamente en septiembre, estemos listos", agregando que "se hizo hincapié en lo que es el fuera de juego, las manos, las entradas y las faltas. Se dividieron por partes pero el profe Darío García estuvo a la cabeza. Esto fue gratuito y en esta ocasión por Zoom fuimos alrededor de 74 porque se sumaron gente de Orán (Salta)", detalló.

Por otra parte amplió que "hoy -por ayer- termina la última clase de la capacitación al cuerpo técnico arbitral en relación de dependencia. Aquí fuimos más puntuales en cada una de las temáticas que se dieron, fue más detallado con videos y la participación de cada uno donde permanentemente se toma nota. Se pretende que estemos más preparados, tal es así que lo que ellos aprenden también tenemos que saberlo nosotros, con las mismas cantidad de horas, mismas preguntas y videos", acotando que "ahora quieren que estemos a la misma altura de los más experimentados. Comencé el lunes con esta capacitación donde también estuvo Jorge Baliño, Facundo Tello, Fernando Espinoza donde se tocaron temas puntuales y a la vez se viene conformando,aún está en proceso, la Uada (Unión de Árbitro Deportivos Argentinos). En lo personal antes de la pandemia como todos veníamos dirigiendo muchos partidos, yo venía alternando entre el Torneo Regional Amateur y Federal A hasta febrero pero frente a todo esto hay que ser positivos y aprovechar para crecer y mejorar en cuanto al arbitraje", sintetizó Cardozo ante El Tribuno de Jujuy.

"El árbitro es una pieza fundamental en el fútbol"

La incursión en el arbitraje no es nada fácil y más en estos tiempos. Por eso Augusto Cardozo entiende la situación de sus colegas de la Liga Jujeña manifestando que "lo poco que sabía es que la mayoría estaba dándose vuelta como podían y escuché que algunos estaban haciendo servicios de deliverys con la moto y otros estaban haciendo trabajos extras. Lamentablemente es injusto escuchar que se le ayuda a la mayoría como los jugadores y técnicos pero el árbitro que es una pieza fundamental para que el fútbol siga no se le de la importancia que se merece porque esta pandemia complicó a todo para sobrevivir y estar bien cuando vuelva el fútbol", admitió.

En su vida familiar es el sostén de su familia y por eso contó que "aún no me recibí de profesor de Educación Física pero por suerte cuento con la garantía de AFA donde percibo por haber firmado contrato en relación de dependencia y por el momento tengo ese ingreso que es con el cual me solvento", añadiendo que "constantemente te evalúan y desde que estoy por suerte no fallé ninguna prueba física o examen teórico donde tuve evaluaciones, y en las canchas gracias a Dios siempre tengo observaciones de regular para arriba porque es una categoría donde se fijan todo y eso va sumando para que continúes o no. Somos una camada nueva y ojalá que nos mantengamos hasta los 45 años. Yo firmé en enero de 2019 y yo empecé a dirigir a los 15 en Divisiones Inferiores en el año 2008 gracias al permiso de Don Hugo Manzur y a los 18 debuté en Primera. En 2016 me recibí de árbitro Nacional".

Del mismo reconoció que "por el momento soy el único en AFA y el otro que tenía el contrato de pasantía era David Serapio pero se renovaron y estamos a la espera de que entre el Chino` pero pensamos que era por tandas y por esta pandemia se retrasó todo y ahora no se sabe que sucederá", concluyó.