El Gobierno prorrogó la cuarentena hasta el 14

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a una fase estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 1 hasta el 17 de julio para reducir la circulación de coronavirus en el Amba y pidió que en ese período "todos se queden en su casa".

"Hoy, el 97 por ciento de los casos que se detectan ocurren en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y en los últimos 20 días los casos aumentaron un 147 por ciento, y los fallecidos aumentaron un 95 por ciento", informó el mandatario en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos, transmitido esta tarde.

Acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente anunció que , entre otras medidas para la nueva fase, que el transporte público "será limitado exclusivamente a los servicios esenciales, que son 24".

"Si ustedes entienden que queremos cuidarlos, todo es más fácil", advirtió y aclaró que todas las medidas se toman "en consenso y coordinación" con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández explicó que el epicentro de los contagios por coronavirus "está en el Amba y otro con menor incidencia en Chaco", y asumió que "el área metropolitana está contagiando al resto de las áreas del país", por eso, expresó, es necesario "aislar" a la zona metropolitana del "resto" del territorio nacional.

"Se va a aislar el Amba para reducir la circulación", anunció el jefe de Estado y afirmó que el transporte público "será limitado exclusivamente a los servicios esenciales, que son 24".

"Desde el 1 de julio hasta el 17, les pido a todos que se queden en su casa", expresó y puso el acento en que las personas que viven en el ámbito metropolitano sólo salgan de sus casas para hacer "lo esencial".

En otro tramo de su mensaje, advirtió que la ocupación de camas de terapia intensiva es "un dato determinante para cuidar la vida y la salud" y adelantó que "el ingreso Familiar de Emergencia (IFE) vamos a darlo por tercera vez en Amba, Chaco y alguna otra zona que entendamos que necesita".

En ese contexto, jefe de Estado destacó que el gobierno trata de socorrer a todos, manifestó que la asistencia económica a los sectores sociales que lo necesitan "roza los 3 puntos del PBI" y reafirmó la intención de su gobierno de "preservar el empleo y la producción".

El Presidente remarcó que "uno de cada cinco argentinos no está conforme con el aislamiento", y si bien reconoció que "el 100 por ciento hubiésemos querido no tener que aislarnos y que la economía siguiera funcionando mejor de lo que funcionaba", señaló que llegó la pandemia y "uno no sabe cuándo acaba de derrotarlo" al virus.

“Ahora hay que retroceder”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reconoció ayer que retrotraer la cuarentena “es agotador”, pero sostuvo ayer que el coronavirus “está en un estado de circulación exponencial” en el Amba y reclamó “parar con las reuniones sociales y las transgresiones”.

“Sabemos que el esfuerzo que vamos a pedir hoy es agotador, pero lo que vamos a hacer a partir de ahora es para evitar angustias mucho mayores y para salvar vidas”, advirtió Kicillof, al justificar el endurecimiento de la cuarentena durante el anuncio que compartió en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Al respecto, insistió: “Conseguimos en estos días llegar a un diagnóstico idéntico entre la Ciudad y la Provincia. El Amba es una zona única, la enfermedad va y viene y hay que pararla”.

En este sentido, remarcó que en el Amba “la enfermedad está en un estado de circulación exponencial” y que “de la misma manera que esto se ha visto esto avanzar, ahora lo que hay que hacer retroceder”.

A su vez, el gobernador reclamó “parar con las reuniones sociales y las transgresiones” porque -advirtió- “la enfermedad está en un estado de circulación exponencial” y “ahora hay que hacerla retroceder”.

Kicillof detalló también que “los efectos del aislamiento más fuerte no se van a ver inmediatamente” y planteó que el confinamiento “es la única forma que existe” para prevenir los contagios de Covid-19 y que “si hubiera otra, la aplicaríamos”.

Rodríguez Larreta expresó su “angustia”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció ayer que el cierre de los negocios genera una “gran angustia”, al tiempo que tomó distancia de la decisión nacional de volver para atrás con la actividad física en la Ciudad, al considerar que es de “bajo riesgo” de contagio.

Al participar del anuncio de la nueva etapa de la cuarentena en la Quinta de Olivos junto al presidente Alberto Fernández, el mandatario porteño hizo un repaso de cada una de las medidas que se adoptarán a partir de la próxima semana.

Sobre el cierre de los negocios no esenciales entre el 1 y el 17 de julio, Rodríguez Larreta expresó: “Sólo (seguirán abiertos) los comercios esenciales, que son los que no estaban restringidos al principio, y a eso se suman los bancos, y se mantiene el delivery y el retiro de comida”.

“Sabemos que genera un gran angustia para los que aún no pudieron abrir y los que abrieron unas semanas. Es muy duro, angustiante”, subrayó el mandatario de la Ciudad.

En tanto, se diferenció de la decisión que se adoptó de volver para atrás en la autorización de las salidas para realizar actividad física en territorio porteño.

“Se restringe la actividad física, por más que yo esté convencido de que hay menor riesgo, del 1 al 17 de julio”, aclaró Rodríguez Larreta.