Ricky Martin, Madonna y otros famosos conmemoran el Día del Orgullo LGBT en redes

Mascarillas arcoíris, pregones en internet, marchas virtuales, murales reivindicativos. Estas serán las imágenes del Orgullo 2020 a consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha convertido esta conmemoración en la más atípica en 51 años de historia.

La epidemia ha obligado a cambiar el tradicional calendario de celebraciones en la calle para la conmemoración de las revueltas de Stonewall (Nueva York) del 28 de junio de 1969, que dieron origen a las reivindicaciones del colectivo en favor de sus derechos. Eso no ha evitado que cientos miles de personas estén celebrando este día a través de sus redes sociales.

Entre ellos destaca Madonna, Ricky Martin o Thalia que han publicado imágenes en sus redes sociales para celebrar este día.

As we celebrate #pride this month, a word that keeps coming back to me is persistence. Let's continue to work passionately towards equality for all. I believe in the possibility of a world that is united through love, respect & acceptance. May EVERYONE be welcomed and protected.