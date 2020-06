Los Rolling Stones amenazan con denunciar a Donald Trump

Por ahora, es una advertencia pero podría ir más allá. Los Rolling Stones avisaron que podrían denunciar a Donald Trump por el uso en sus actos de distintas canciones de la banda.

El presidente de Estados Unidos ya fue notificado sobre esto, pero no respondió, por lo que los abogados de Mick Jagger junto a la organización de derechos musicales BMI ya vienen trabajando para detenerlo. "BMI ha notificado a la campaña de Trump, en representación de los Stones, que el uso no autorizado de sus canciones supondrá una violación de su acuerdo de licencias. Si Donald Trump ignora esa exclusión y persiste, entonces afrontaría una demanda por romper el embargo y reproducir música sin licencia'', se informó en un comunicado.

Recientemente, Trump volvió a usar el tema "You Can't Always Get What You Want'' en un acto en Tulsa, Oklahoma.

Fuente. minutouno.com