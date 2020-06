Concurrencia masiva a locales comerciales

Pese a la vigencia de la fase 1 se detectó una aglomeración de vecinos que no cumplían con el distanciamiento estricto.

En uno de los sectores más comerciales de la zona sur de la capital, el mediodía del domingo de la aún fase 1 se vivió casi con normalidad en circulación y concurrencia a los locales de proximidad.

Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy sobre la calle Mejías y sus adyacentes del barrio Malvinas se pudo observar que, pese a las bajas temperaturas, hubo una presencia masiva de vecinos en las calles que salieron a realizar sus compras.

Pese a que está permitida la concurrencia a supermercados y negocios de proximidad en medio de ese importante flujo se destacó el incumplimiento de la distancia social y de la disposición de que sea sólo un integrante del grupo familiar el que salga a hacer las compras.

Sin embargo, cabe destacar que el uso del barbijo social fue respetado por el 100% de los consumidores.

La vuelta a la fase 1 en la ciudad capital no tuvo el mismo acatamiento que al inicio de la pandemia. Algunos por no tolerar más la situación de encierro, otros porque ya le han perdido un poco el miedo al nuevo coronavirus pero es una realidad que en la mayoría de los casos se debe a que la situación económica ya no les permite a los trabajadores independientes permanecer inactivos en sus casas. Es por esta última razón que la presencia de vendedores ambulantes es una postal que se repite cada fin de semana en los barrios. Trabajadores que nos les queda otra opción que poner en riesgo su salud para sustentarse.