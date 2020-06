El desafío de Morales por seguir en Gimnasia

Uno de los privilegiados pero con una responsabilidad doble. Rodrigo Morales, jugador de Gimnasia, seguirá vistiendo la casaca del "lobo" en la próxima temporada de la Primera Nacional y según pudo averiguar El Tribuno de Jujuy es uno de los 5 a los que el DT "Cacho" Sialle pretende mantener y potenciar una vez que superemos esta pandemia por la Covid-19 que ya dejó una lista negra donde el 90% del plantel no continuará.

Con 26 años el volante capitalino que arrancó desde la escuelita de Gimnasia admitió que "es algo que en una parte me deja tranquilo saber que siguen interesados en mí, tanto el cuerpo técnico como la dirigencia. Hubo una limpieza importante con muchos chicos y nombres como "Leo" (Ferreyra) y "Nacho" (Sanabria) que venían hace muchos años y hoy me toca seguir que es muy lindo pero lamento lo de mis compañeros", agregando que "es algo que se toma con otra responsabilidad porque al ver que los chicos que quedarían hay muchos juveniles y al ser uno de los más grandes te genera otra responsabilidad. Lo tomo seriamente y trato de buscar cosas importantes con el club, una buena campaña, un buen grupo y lograr un ascenso o por lo menos pelearlo porque el club se merece mínimo luchar por el ascenso", afirmó.

Sin embargo, el "Chino" confesó que "yo aún no he tenido una charla con el técnico y me enteré sólo por los medios o las redes sociales, luego muchos amigos me mandaron la captura que iban leyendo en diferentes páginas. Todo es muy incierto por la pandemia, yo me vengo entrenando en casa pero no sé bien qué pasará en un futuro cercano y no se sabe cuándo volverá el fútbol en Argentina y trato de mantenerme bien en lo físico para que cuando se presente un protocolo podamos entrenar y estar en un nivel óptimo para lo que quiere Claudio (Bóveda) y el técnico (Sialle)".

A su vez aclaró que "cuando finalizan los contratos uno va especulando e imaginando de lo que puede pasar y buscar otras vías en mi caso hablando con mi representante y saber que si aquí no tenía un lugar aquí debía buscar una salida. Es algo a lo que estoy acostumbrado y trato de aceptar las decisiones", acotando que "sinceramente quería jugar las fechas que faltaban, no me importaba el momento porque creía en el grupo y sé que podíamos revertir la situación. Sabía que no íbamos a descender y es más, todavía tengo ganas de jugar las 9 fechas. Sé que me falta romper un poco más en ataque, llegar al área que es un fundamental para el volante y tener más gol. Y en otra mirada de la vida pude aprovechar y pasar más momentos con mi hijo que no podía hacerlo cuando estaba en la rutina antes de la pandemia", sentenció Morales.

Villa Dálmine: depuración

Al menos trece jugadores no continuarán en Villa Dálmine, ya que sus respectivos vínculos se vencen mañana martes 30 del corriente y no serán renovados. El técnico “violeta”, Felipe De la Riva, apenas pidió por la continuidad del delantero Catriel Sánchez, quien pertenece a Talleres de Córdoba. La intención de los dirigentes consistirá en solicitar un nuevo préstamo para retener al atacante, con miras a la continuidad del certamen de la Primera Nacional. En cambio, Alejandro Maciel y Santiago Moyano, también con pases propiedad de la institución albiazul, dejarán el conjunto de Campana. Otros jugadores que regresarán a sus clubes de origen son Matías Ramírez y Cristian Carrizo (ambos a Ferro), Alan Picazzo Marcel (River Plate) y Nicolás Del Priore (Independiente).

El enlace Brian Orosco hizo utilización de una cláusula de salida y se marchó hacia Grecia para sumarse al Asteras Tripolis de la Superliga de primera división. Tampoco seguirán Lucas Cuevas, Gastón Martínez, Nicolás Sansotre, Germán Lesman, Fernando Brandán y David Gallardo, quien ya tuvo dos préstamos en Dálmine y no puede sumar una tercera cesión desde Sportivo Las Parejas. Por otra parte, 7 jugadores no continuarán vinculados a Estudiantes de Buenos Aires en la Primera Nacional. La institución de Caseros informó mediante sus redes sociales que Tobías Albarracín, Federico Carrizo, Nahuel Pereyra, Emiliano López y Alejandro García terminan sus contratos el 30 y no renovarán.