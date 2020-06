Trazan una zanja para evitar el ingreso de autos

Por Daniel Mamaní

Por disposición del Comité Operativo de Emergencias (COE) humahuaqueño se trabajó en una zanja que va paralela a la colectora y a la ruta nacional Nº 9, esta disposición se dio debido a que vecinos denunciaron el ingreso en horas de la madrugada de varios vehículos por esos sectores, situación que generó temor de que no sean de la ciudad quebradeña de ahí el alerta al Comité para que aplique esa medida.

El reclamo no es solamente por este tiempo de pandemia sino también durante varios años conductores hicieron ingresos que no están habilitados y ocasionó varios accidentes de tránsito que hasta produjeron víctimas fatales en estas entradas no habilitadas.

El surco es desde el ingreso en la zona sur paralelo a la ruta nacional Nº 9 y a la colectora, que va a abarcar todo el barrio Santa Bárbara hasta el ingreso por el acceso norte de la ciudad de Humahuaca.

"Tenemos la circulación del Covid-19, por eso tomamos estas medidas, tenemos que priorizar la vida y la salud de nuestra comunidad ya que hemos recibido varias inquietudes de los vecinos", dijo la intendente de Humahuaca Karina Paniagua a los medios de prensa.

Además el COE local informó que los comercios solamente estarán abiertos para abastecimiento de 8 a 14 y que en ese mismo horario también deberán prestar servicio taxis y remises en cumplimiento de las medidas de bioseguridad. La recolección de residuos será los días lunes, miércoles y viernes en la zona céntrica, de 8 a 11, y en los barrios altos, de 11 a 14.

Entre otros servicios, los restaurantes pueden vender comida sólo si el cliente retira del local ya que no están habilitados para circulación con deliverys y por último la oficina de Rentas atenderá de 10 a 12 mientras que las bocas de pago pertenecientes a las diferentes redes de cobranza quedan habilitadas para la atención de 8 a 14.