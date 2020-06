Dieron negativo los PCR a los 33 contactos del camionero

El gobernador anunció que se levanta la cuarentena estricta en Fraile Pintado y Calilegua. No hay nuevos casos.

Desde la ciudad fronteriza de La Quiaca, el gobernador Gerardo Morales anunció que tras haber dado negativo el segundo test PCR de los 33 contactos del transportista de Fraile Pintado, queda levantada la cuarentena estricta anunciada hace una semana para dicha localidad y para Calilegua. “Ninguno tiene coronavirus, lo que confirma que no hay circulación local y es por este dato que ya pueden volver a sus actividades”, informó Morales.

Sobre el estado de salud del camionero fraileño, el titular del COE, Omar Gutiérrez, informó que permanece “en una situación crítica pero estable, ya que no ha desmejorado desde ayer (por el martes)” y que “todavía está con respirador artificial”. Sobre el pronóstico del paciente indicó que “no se puede anticipar lo que pasará en las siguientes horas”. Sobre la situación epidemiológica de la provincia informó que al momento actual no se registraron nuevos casos confirmados ni sospechosos.

Resolución para ambulancias

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, anunció que “por resolución todas las ambulancias de la Provincia dependerán del Same y ya no de las comisiones municipales, hospitales y puestos de salud”, a fin de garantizar la excelencia en la atención de los enfermeros ante las situaciones que los requieran, lo que significará mayor capacitación del personal. En este marco el ministro desmintió rumores sobre que Maimará se quede sin ambulancias, aclarando que “solamente se cambiará de dependencia” y que las unidades “permanecerán en el hospital pero serán manejadas por el Same”. También anunció la inauguración de la base Same en La Quiaca, que será la número 11.

Recorrido por la frontera

El ministro de Seguridad, Ekel Meyer, informó sobre los recorridos del equipo del COE realizados en la jornada de ayer por cinco puntos fronterizos estratégicos, en virtud de su refuerzo en cuanto a presencia policial y de las demás fuerzas de seguridad para su control. En cada una de las localidades visitadas el gobernador se reunió con los respectivos comuneros y representantes de los COE, con los que repasó temas de agenda, protocolos y analizó la seguridad en los principales puntos de paso. Anunció también que hoy comenzarán los testeos en la ciudad fronteriza y que antes de mañana se hará lo propio en el puesto de control de Paso de Jama. La agenda para hoy consiste en recorridos por la zona noreste de Yavi (Yavi Chico, Quirquinchos, Casti, Larcas y Suripugio), pero antes, a las 9, el gobernador se comunicará con el presidente Alberto Fernández.