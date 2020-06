Hay comercios que cobran recargo con la Alimentar

Tras un recorrido por diferentes almacenes, panaderías y carnicerías de distintos barrios de la capital jujeña se pudo saber que hay algunos comercios que cobran recargo y otros que no habilitan las promociones a los beneficiarios de la tarjeta Alimentar. "Un accionar que es ilegal por tratarse de una violación a los derechos del consumidor", advirtieron desde Defensa del Consumidor.

De los 20 comercios consultados en los barrios Malvinas, Alto Comedero, San Cayetano y Coronel Arias, 10 reciben la tarjeta Alimentar y 5 de ellos aplican recargos y otros implementan diferentes estrategias para el cobro de un monto diferencial.

Algunas modalidades

Una carnicería indicó cobrar un recargo del 8% debido a que cuando solicitó el posnet no le informaron que le cobrarían intereses. Explicó que para poder cobrar de forma inmediata sus ventas realizadas con tarjetas de crédito, débito y Alimentar los bancos le retienen un 10% o bien debe esperar aproximadamente 50 días para que se les acredite la totalidad del monto sin descuentos.

El propietario del comercio antes mencionado comentó también que hay otras carnicerías que no informan al consumidor sobre el cobro del interés pero lo que hacen es subirle un 10% al precio de la carne en general y ofrecer un 10% de descuento a las personas que paguen en efectivo. Una estrategia que encubre el recargo.

Otro local de venta de carnes explicó que no aplica un porcentaje fijo de interés a los beneficiarios de la tarjeta Alimentar pero que sí "redondea" al momento de cobrar. Ejemplificó que "si el total de la compra es $174 le paso la tarjeta por un total de $180". Indicando también que la acreditación del dinero producto de las ventas a través de ese medio demora demasiados días.

Otra forma de cobro implementada por un almacén de venta de mercadería y fiambrería al por mayor y al por menor, es que a los beneficiarios de dicha tarjeta no se les hacen los descuentos ni las promociones como a los que pagan en efectivo.

La propietaria del comercio indicó que por ejemplo "el fiambre por pieza tiene un precio y por kilo tiene otro, pero yo les cobro el precio de kilo por más que lleven media pieza por el tema de la tarjeta porque yo al fiambre lo compro de contado y a la tarjeta no sé cuándo la voy a cobrar".

Justificó esta acción coincidiendo en que son los bancos los que no están acreditándoles el dinero en los tiempos acordados.

Cabe destacar que la tarjeta Alimentar es recibida por madres y padres con hijos de hasta 6 años de edad y personas con discapacidad que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también por embarazadas a partir de los 3 meses y que son beneficiarias de la asignación por embarazo.

Al tratarse de un beneficio social destinado a paliar la crisis económica que se vio aún más profundizada por la llegada del nuevo coronavirus al mundo los fondo de esta tarjeta sólo se pueden utilizar para la compra de alimentos quedando excluidas las bebidas alcohólicas, y no se podrá extraer el dinero en efectivo.

“Es ilegal porque viola los derechos del consumidor”

Sobre la aplicación de recargos en las compras realizadas con la tarjeta Alimentar en comercios de diferentes barrios de la capital jujeña el titular de Defensa del Consumidor, Sebastián Albesa, advirtió que se trata de “un accionar ilegal por tratarse de una violación a los derechos del consumidor”. En diálogo con El Tribuno de Jujuy explicó que no se pueden hacer recargos por usar la tarjeta Alimentar ya que reemplaza al pago en efectivo y la Ley de tarjetas de crédito y débito impide que cuando la compra se hace en un solo pago se haga diferencia con el pago de contado.

Las sanciones

Los comercios que presenten esta práctica abusiva que viola el trato digno de los consumidores que, teniendo en cuenta que quienes acceden a este beneficio son personas que por lo general están en un rango de vulnerabilidad, “podrán ser clausurados y además multados con montos que oscilan entre los $100 y los $5.000.000”, advirtió Albesa. Los comercios podrán ser clausurados en caso de que se registren recargos de entre 15% y 20% o montos fijos excesivos en barrios carenciados. Y las multas serán graduadas según su participación en el mercado y la cantidad de ventas realizadas aplicando los recargos.

Cómo denunciar

Por denuncias a través de la página web produccion.jujuy.gob.ar/ dónde se puede acceder a un formulario de Consumo Protegido en el que se puede hacer cualquier tipo de denuncia. También en la oficina de Defensa del Consumidor ubicada en calle Independencia 278.

Cobro electrónico en los barrios

Pese a que dentro de las recomendaciones sanitarias se encuentra evitar el uso del efectivo para evitar contagios de enfermedades, la mayoría de los comercios de diferentes rubros ubicados en los barrios no implementó aún el cobro con tarjeta de crédito y débito. Consultados por El Tribuno sobre los motivos de la no adhesión al pago electrónico coincidieron en que pese a requerir de dicho servicio no se animan por los intereses que les cobran los bancos. “Yo no puse hasta ahora por el tema de los intereses. Cuando averigüé me dijeron que ellos se llevan el 15% y de ser así yo a eso se lo tengo que cobrar a la gente porque si lo pago de mi parte, no tengo ganancia”, indicó un comerciante de Alto Comedero en coincidencia con el resto de los consultados de otros barrios. Cabe destacar que el cobro electrónico se ha vuelto un servicio de vital importancia durante el aislamiento que al restringir la circulación y por lo tanto también los días para poder ir al supermercado obliga a los consumidores a realizar sus compras en los comercios de proximidad a su domicilio, de ahí la importancia de que éstos reciban tarjeta dado los contratiempos que también implica ir a los cajeros automáticos.