Los corralones comienzan a mejorar sus ventas

En los últimos dos meses, cuando se autorizó la apertura de los corralones, no hubo números favorables en materia de ventas y ahora, con la flexibilización de otras actividades vinculadas con la construcción, el panorama es alentador.

El Tribuno de Jujuy realizó ayer un nuevo relevamiento en estos comercios que en el mes de marzo reportaron una caída del 90% de las ventas. Los encargados de estos locales señalaron que en abril se produjo una leve suba y a partir de mayo lograron alcanzar entre el 50% y 65% de la demanda habitual.

No obstante, señalaron que la crisis del coronavirus y la imposibilidad de los proveedores en hacer llegar los materiales a los centros de distribución incidieron en que algunos productos como el cemento, bloques y ripio suban hasta un 15% su precio. Mientras tanto, en algunos locales todavía mantienen los costos desde el mes de marzo y están quienes algunos días no cuentan con los materiales para la venta. Otro factor negativo que influye en el sector es que los locales que también distribuyen materiales al interior de la provincia, desde que se inició la pandemia, tuvieron una caída de hasta un 40%. Si bien los propietarios y gerentes comerciales consultados notan actualmente una leve mejoría, sostienen que aún no se cumplió con lo esperado desde el año pasado. A su vez, la visión optimista de algunos se debe a que pudieron recibir la ayuda estatal para pagar los salarios de los trabajadores a través del Gobierno nacional.

En el caso de un corralón dedicado exclusivamente a la venta de hierro, actualmente logró alcanzar un 50% de las ventas habituales y que tras la disparada del dólar, el precio de este material sufrió una remarcación del 12%.

Hay faltante de materiales

En el caso de las ferreterías, que se vieron favorecidas por continuar con las puertas abiertas apenas se presentó esta pandemia, hoy la situación, por lo menos en un local ubicado sobre calle Virrey Toledo y avenida Corrientes, es crítica. Y es que según indicaron, la venta bajó hasta un 50%. También mencionaron que los materiales llegaron con subas de hasta un 25%. Apuntaron que también se registran faltantes de mercaderías y tienen esperanzas de que con las medidas de flexibilización la situación mejore.

A este complejo panorama se suma que debieron reducir los horarios de atención al público, de 9 a 18, una de las medidas para disminuir al máximo la aglomeración de personas.

Histórica caída de construcción

El Indec informó que la actividad de la construcción registró en abril último una caída histórica del 75,6% interanual, por impacto de la crisis sanitaria, que prácticamente paralizó toda la actividad privada. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) acumuló en el primer cuatrimestre del año una baja del 40,2% respecto de igual período de 2019. En la comparación de abril con marzo, tuvo una variación negativa del 51,5%. La comercialización de insumos en la industria registró en abril bajas del 30% y hasta más del 90%, como consecuencia de la parálisis de la actividad que impuso el aislamiento social obligatorio. Según la encuesta cualitativa mensual que realiza el Indec el 76,7% de las empresas que realizan obras privadas y el 61,9% de las que se desempeñan en la obra pública opinaron que el nivel de actividad disminuirá durante los próximos tres meses.

Las opiniones

Comenzamos a trabajar en el mes de abril, con poca rotación de personal. Ese mes las ventas ayudaron un poco a poder sobrellevar la situación. A partir de mayo hemos alcanzado ventas hasta un 65%, aunque todavía no hemos llegado a las ventas habituales que teníamos durante enero y febrero. El abastecimiento es duro, hay días en que no tenemos mercaderías y cuando contamos con los materiales estos se despachan en dos días. Mantenemos los precios desde el mes de marzo. Distribuimos a varios corralones del interior y en este contexto de la pandemia, la demanda bajó entre un 30 y 40 por ciento.

Teniendo en cuenta los meses de enero y febrero, hoy estamos a un mejor nivel de ventas, logramos recuperar un 50% de la demanda habitual en el corralón dedicado a la venta de hierro. El mes de abril arrancó bien y en mayo fue mucho mejor. La empresa recibió la Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) por parte del Gobierno nacional para poder afrontar parte del pago del sueldo a los trabajadores. En cuanto al precio del hierro, a raíz de la disparada del dólar, sufrió una remarcación del 12%. Mayormente nos dedicamos a la venta al público, empresas constructoras o herreros.

Cuando se habilitó la actividad para el sector de ferretería, en mi local se registró un poco de movimiento. Sin embargo, antes de que se inicie la cuarentena veníamos mal, y con la pandemia las ventas bajaron más de un 50%. Actualmente no tenemos precios seguros porque todo sube. Hubo aumentos de entre un 10 y 15% en diferentes elementos y algunos proveedores hablan de remarcaciones de entre un 20 y 25%. Creemos que con las diferentes medidas de flexibilización mejore el panorama en el local. Nosotros no hemos recibido la asistencia por parte del Gobierno nacional porque no la gestionamos.

Ahora estamos mucho mejor que hace dos meses atrás. Pienso que se debe a que de a poco se está retomando la construcción de obras. Y es que es una de las pocas actividades que se puede hacer debido a que hoy en día no se puede viajar y comprar dólares es muy complicado. Entonces la gente está invirtiendo en lo que es material de la construcción. En cuanto a los materiales, todo está subiendo de precio, excepto el cemento, hay varios productos que están escaseando por el hecho de que hay fábricas que de acuerdo a donde están ubicadas, no están produciendo. No todas las provincias están en la misma situación.