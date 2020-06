Rechazaron proyecto de bancarización de sueldos

El vocal primero de la Comisión Municipal de la localidad de Tumbaya, Aníbal Cruz, presentó un proyecto de ordenanza solicitando la bancarización de sueldos del personal de este municipio, ya que actualmente los trabajadores perciben su salario a través de un pago que se efectúa en la comuna. El edil manifestó a nuestro medio que el proyecto de ordenanza municipal fue presentado el pasado 20 de mayo y que en la jornada del jueves se trató el tema en sesión ordinaria con la presencia de los cuatros integrantes del Consejo Comunal, el presidente Hugo Mamaní, vocal primero Aníbal Cruz, vocal secretario Ariel Cruz y vocal segundo Brenda Vilte. Al respecto el vocal Aníbal Cruz señaló que "yo presenté un proyecto para que se modifique la metodología de liquidación de sueldos, por lo que actualmente se paga en efectivo, es decir, el tesorero o el comisionado pagan los sueldos de los empleados con plata en mano en el edificio municipal. Son alrededor de 54 empleados".

"Al no estar bancarizado el pago de sueldos los trabajadores pierden muchos beneficios y especialmente en este tiempo de cuarentena se vieron perjudicados porque las boletas de servicios se pagaban de forma virtual por no poder asistir a las bocas de pagos y esto nuestros trabajadores no lo podían hacer. Además, no tienen fecha específica de pago, porque si bien el Gobierno da un cronograma de pago a los municipios, aquí no se avisa qué día se paga al personal, a veces se paga en distintos horarios, como a la tarde y la mayoría trabaja por la mañana", agregó. No obstante Cruz añadió que "esto es también un gran riesgo para el municipio, porque el tesorero o el comisionado deben retirar aproximadamente un monto de 1 millón de pesos del banco y con ello trasladarse hacia Tumbaya para pagar el sueldo a los empleados y en épocas que se viven hoy en día con robos u otro tipo de situación, es difícil".

Especificó que "el proyecto se trató en la sesión del jueves, pero no se aprobó porque los tres vocales argumentaron de forma negativa, es decir el presidente expuso que no quiere bancarizar porque dice que no tenemos cajero pero tenemos en Volcán y en Purmamarca, el vocal Ariel Cruz de su partido tampoco estaba a favor porque los empleados no están acostumbrados a usar las tarjetas o cajeros y la vocal Brenda Vilte se abstuvo". Finalmente, recalcó que el proyecto será elevado a Contaduría de la provincia y Tribunal de Cuentas.

Cruz comentó que realizaron gestiones ante el Ministerio de la Producción para realizar trabajos con el tractor. Tareas que se concretaron días atrás en terrenos de productores de Tumbaya Grande, donde se vieron beneficiadas 7 familias con el arado en una primera etapa y que se encuentran solicitando una segunda etapa. Asimismo, sostuvo que "desde que asumimos solicitamos al comisionado un espacio físico en el municipio para poder trabajar y atender a la gente, hasta la fecha no tenemos respuesta pero seguiremos realizando este pedido".