Claves para cerrar ciclos

Cuando no cerramos ciclos sentimos que no podemos avanzar o volver a empezar, que el pasado nos ata porque quedaron cosas pendientes o inconclusas, de este modo creemos que no tenemos posibilidad de remediarlo lo cual nos lleva al sufrir.

Hoy voy a acompañarte en el proceso de sanar esta herida con una reflexión sobre las claves para liberarte de ese dolor y dar vuelta de página.

Mi clave principal es aceptar el cambio, hacer consciente que nada en esta vida es permanente. ¿Pregúntate cuántos cambios desde tu niñez hasta ahora fueron necesarios para crecer y enriquecerte? Es erróneo el dicho "Todo pasado fue mejor". Tu pasado puede haber sido muy bueno, pero está en tus manos que tu futuro sea aún mejor, y esto dependerá exclusivamente de ti. Toma las riendas como el director, guionista y actor de la película de tu vida, deja la posición de víctima, que nadie vendrá a salvarte, acá el que se debe salvar sos vos mismo. Recuerda que depositar culpas y soluciones en lo externo nos paraliza.

Replantéate tus creencias en torno a lo que implica cerrar un ciclo, ya que pueden estarte bloqueando ese punto final que necesitas. Piensa que no es necesario conocer todos los detalles de la ruptura y si implica también a otra persona no es fundamental contar con su presencia física. Reflexiona sobre qué faltó para concluir, sé honesto contigo, discrimina si esto realmente responde a liberarte del dolor y generarte bienestar. Luego ocúpate de aquello que faltó a través de un acto simbólico, es bien sabido el poder que tienen los ritos para pasar de una etapa a otra. Usa esto a tu favor! Por ejemplo, puedes escribir una carta donde le digas a esa persona lo que te faltó decirle, quizá pedir perdón o agradecer. Luego no hace falta que la entregues, quémala. También puedes realizar una meditación, donde visualices la escena que faltó para liberarte. Siempre ten presente que empezar de cero no es olvidar el pasado, sino empezar de nuevo pero esta vez desde el aprendizaje. Quizás piensas "si pudiera volver en el tiempo atrás lo haría diferente". Eso no será posible, pero lo que hiciste fue lo mejor que pudiste hacer en ese momento. Ahora actuarías diferente, eso es bueno porque significa que aprendiste y te enriqueciste de la experiencia. Que integres lo que sucedió como un aprendizaje y lo veas desde el vaso medio lleno será el objetivo para soltarlo finalmente. Sabrás que lo superaste cuando sea un recuerdo que no te lastime.