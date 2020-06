Durante mayo la Canasta Básica Total bajó 1.300 pesos

La Canasta Básica Total y la Alimentaria durante el mes de mayo tuvieron bajas según un relevamiento confeccionado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) que arrojó que una familia tipo precisó el mes pasado 1.300 pesos menos en relación a abril para cubrir la CBT y $ 408 para la CBA.

Destacaron que las frutas y verduras son los productos que más bajaron sus precios debido a la estación del año.

Este estudio se dio a conocer tras comparar precios en 150 negocios de distintos barrios de San Salvador de Jujuy donde se siguió la evolución de los precios de 57 productos de los rubros almacén, carnicería y verdulería. Cabe señalar que el Isepci realiza esta investigación desde noviembre del año pasado y por primera vez se registraron bajas en la comparación de los precios del total de los productos.

De todas formas el monto total de la CBT continúa siendo elevado, $42.392, y el de la CBA fue de $ 16.999. Mientras que durante abril fue de $43.692 y $17.407, registrándose una variación del -3,11% para la Total y un -2,34% para la Alimentaria.

En relación a la comparación entre meses anteriores es importante destacar que la suba de precios más abrupta se registró en los meses diciembre-enero cuando la Canasta Básica Total subió 4.227 pesos y la Alimentaria, $ 1.684.

Recordemos que la CBA es el monto que necesita una familia para cubrir alimentos, impuestos, transporte, educación, salud y es el índice que marca la línea de pobreza, y la CBA es el índice utilizado para medir la línea de indigencia.

Explicación del Isepci

La antropóloga Eugenia Calvó, coordinadora de la investigación, explicó que "lo más notorio fue la disminución de precios de las verduras y frutas que tienen un carácter estacional. Los precios aumentan por una serie de condiciones climáticas que impactan en el transporte y la disponibilidad".

La estación de producción de verduras de los lugares que están más cerca de las localidades céntricas de la provincia inicia en esta época del año, entonces los precios tienden a disminuir.

"Hasta marzo y parte de abril tenemos los productos que llegan desde la Quebrada. La producción de hortalizas en Jujuy es complementaria. De mayo a noviembre se consumen mayormente productos que provienen de las zonas de los valles centrales, y de noviembre a abril los que se extraen de la zona de la Quebrada. Eso interfiere mucho, más las adversidades climáticas, todo eso influye en el precio", mencionó Calvó.

En relación al rubro de almacén, hubo una variación muy pequeña, en general los precios de esos productos se mantuvieron en el mismo monto exceptuando los fiambres y lenteja que son los que incrementaron. Mientras que en carnicería también los costos variaron muy poco.

Desde noviembre

El relevamiento que el Icepsi realiza desde el mes de noviembre del 2019 constó en comparar los precios de comercios que incluyen almacenes, carnicerías y verdulerías de distintos barrios capitalinos, donde consultaron por el precio de venta de 57 productos alimenticios.

Además, señaló que el próximo mes se ampliará la cantidad de barrios encuestados y también los comercios, incorporando las farmacias.

La encuesta es realizada en barrios “populares”

Eugenia Calvó expresó que “la metodología que proponemos es medir lo que está pasando con los aumentos de precios en los barrios, medir cómo afecta eso a los sectores populares específicamente. Muchas veces esos sectores no tienen la posibilidad de ir a los supermercados”. “Hay un ejercicio común que hace gran parte de la población que es comprar una o dos meses en supermercados, pero en los lugares relevados eso no ocurre tanto porque las familias no cuentan con plata o vehículo para transportar la mercadería, entonces la compra es diaria. Eso tiene que ver con el tipo de ingreso porque muchas personas trabajan en el comercio informal entonces percibe el dinero de forma diaria, nuestra medición apunta a eso”, remarcó. Asimismo, comentó que “nosotros sacamos los índices del CBA y de la CBT veinte o veinticinco días antes que la Dipec. En relación a ese informe, la CBA casi no varía y en la Total hay diferencias muy pequeñas. Eso nos da la pauta que nuestra metodología está bien aplicada, con una buena percepción de la realidad”.

Relevaron comercios de Alto Comedero, Malvinas Argentinas, Almirante Brown, San Pedrito, Gorriti, Mariano Moreno, Cuyaya, Ciudad de Nieva, Coronel Arias, Los Perales, Chijra y San Martín. Por primera vez, desde que el Isepci realiza este estudio, se incorporó el relevamiento de productos de limpieza e higiene, rubro imprescindible en el contexto de la pandemia. Para ello encuestaron 30 comercios barriales para empezar a medir la evolución de los mismos. Estos datos, vistos en conjunto, permiten conocer el monto de ingreso mínimo mensual que necesita una familia promedio para poder solventar sus gastos. Al respecto sostuvo que “se hizo un primer sondeo en estos comercios capitalinos para empezar a tener un parámetro e iniciar una medición el mes que viene”. Cabe señalar que la suma de los 14 productos de higiene y limpieza relevados es un total de 1.700 pesos. Por lo que se incorpora esto a la Canasta Básica Alimentaria el monto pasa de 16.999 pesos a $ 18.709.