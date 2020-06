Brian May es elegido como el mejor guitarrista de la historia del rock

El músico superó en la votación a leyendas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Stevie Ray Vaughan y Tony Iommi, entre otros.

"Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera", manifestó el guitarrista a esa revista, según replica la agencia DPA.

Y añadió: "No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso".

Esta publicación ya había consagrado años atrás a Van Halen como el mejor guitarrista, en una compulsa que despertó críticas.

Ocurre que ese listado chocó contra uno publicado por la revista Rolling Stone que proyecta en el primer lugar a Hendrix, seguido por Clapton, Page, Keith Richards, Jeff Beck, B.B. King y Chuck Berry, postergando al guitarrista de Queen al 26º lugar.

En tal sentido, este último ranking pareciera coincidir de manera más ajustada con las preferencias de críticos, historiadores y músicos.

Precisamente, el propio May siempre tuvo a Hendrix como su máximo ídolo, a la vez que manifestó que Page, a quien conocía del colegio, siempre fue un referente. (Télam)