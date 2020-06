Día del Padre: comerciantes tienen bajas expectativas

Algunos vendedores señalan que las ventas no logran repuntar. Otros ya ofrecen promociones y regalos para el festejo.

Con bajas expectativas y mucha incertidumbre esperan el Día del Padre algunos comerciantes de la capital jujeña, en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Y es que pese a las medidas de flexibilización que tomó el Gobierno provincial con la apertura de varios locales y la circulación de personas, señalan que la situación no es del todo favorable. Por otro lado, los vendedores consultados dijeron que si bien esa fecha no tiene un importante nivel de consumo durante el año, ahora con la situación sanitaria se espera que haya demanda. También reina una gran preocupación de algunos propietarios de locales de indumentaria y calzado que, por las restricciones que hay en la frontera, no pueden proveerse de mercadería que llega de otras provincias.

Del otro lado, se encuentran quienes sostienen que pese a que la situación económica es muy dura, se muestran optimistas por el hecho de volver después de más de un mes a la actividad.

Tras un recorrido realizado por El Tribuno de Jujuy para conocer las ofertas y las estrategias de los comerciantes a fin de vender sus productos, se observó que en algunas vidrieras de los locales ya se lucen propuestas de regalos, ofertas y descuentos. En una casa dedicada a la venta de chocolates, señalaron que ya se encuentran preparando los diferentes obsequios para el padre. "A nuestros clientes les ofrecemos chocolates, bombones y desayunos", sostuvo la vendedora Stella Maris. A su vez, reconoció que desde el local les costó afrontar las consecuencias económicas de esta pandemia.

En cuanto a los precios sostuvo que tratan de adecuarse al bolsillo del cliente. Por ejemplo los bombones van desde los $ 380, las bandejas de desayunos desde los $ 1.290 o $ 1.690. "Estamos atendiendo de 8.30 a 21, las personas también pueden pagar con tarjeta de crédito o débito y a través de Mercado Pago", dijo.

La demanda bajó un 40%

Mientras tanto en una perfumería de la zona céntrica apuntaron que a comparación del año pasado, durante estos días estaban acostumbrados a recibir consultas sobre los costos de perfumes importados y nacionales.

"Entendemos que la situación es crítica para todos y algunos clientes prefieren invertir en otros gastos", dijo una vendedora.

Por su parte el propietario de un local de indumentaria para hombres, Diego Vale indicó que tras la apertura del negocio, la venta es baja y no logran cumplir con las expectativas, "la demanda bajó un 40 % y nos cuesta afrontar los impuestos y el pago de sueldo de empleados que hoy es primordial sostener", resaltó y agregó que durante este tiempo no está llegando en tiempo y forma la mercadería de Buenos Aires.

En cuanto a la indumentaria para los hombres sostuvo que un jeans va desde los $ 1.500 a $ 1.800, las camisas desde los $ 1.000, los buzos desde $ 1.300, dependiendo la calidad y la marca.

No llega la mercadería

"Por el contexto de la cuarentena no dejan pasar nada y es complicado hacer llegar las prendas de vestir, el año pasado nos preparamos con mucha anticipación", mencionó el vendedor Fernando Quispe.

A su vez señaló que dentro de todo, algunos precios de la indumentaria se mantiene pero que la demanda bajó más de un 50%.

En otro comercio de la zona céntrica se pudo relevar que la situación económica también es crítica.

"La venta por el Día del Padre es muy baja si se la compara con la del Día de la Madre, tenemos los negocios casi vacíos. Se vende muy poco y la que más consume es la mujer", dijo el vendedor de zapatos, José Soruco al mencionar que el costo de este producto en cuero para hombre va desde los $ 5.000.