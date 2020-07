Otro positivo de Covid-19

DeAndre Jordan, pivote de los Brooklyn Nets, está contagiado y por lo tanto no será parte de la fase final a fines de julio.

El pivote de Brooklyn Nets DeAndre Jordan anunció ayer que dio positivo de coronavirus y que no estará con el equipo cuando el próximo mes se reanude la NBA en el Wide World of Sports de Disney en Orlando, Florida.

La temporada 2019-2020 de la NBA será reanudada el 30 de julio (con dos partidos) en el Complejo Espn Walt Disney.

"Me enteré y volví a confirmar que he dado positivo por Covid-19 mientras aguaradaba volver a la competición. Por lo tanto no estaré en Orlando", escribió Jordan en su cuenta de Twitter.

Jordan y su compañero, el base Spencer Dinwiddie, dieron positivo aunque el segundo aún no ha descartado de su presencia en Orlando con los Nets, de acuerdo a la información ofrecida por varios medios de comunicación locales.

Otro jugador de los Nets que ya adelantó que tampoco estará en Orlando es el escolta-alero Wilson Chandler, quien el domingo argumentó que tenía asuntos familiares que requerían de su presencia.

Incluso antes de estas pruebas positivas, algunos jugadores de los Nets, como otros en varios equipos de la NBA, discutieron la posibilidad de no reiniciar la competición en Orlando.

Las ausencias por lesión de las estrellas, el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving, han dejado a los Nets con pocas opciones de luchar llegar lejos en los playoffs de la Conferencia Este, donde ahora están séptimos con 30-34, medio juego por delante de Orlando Magic, que está octavo.

Los Nets contarán con el agente libre Justin Anderson como jugador sustituto de Chandler, y planean firmar un reemplazante para Jordan y lo mismo sucedería si al final Dinwiddie decide no estar en Orlando.

Denver Nuggets

El equipo de la NBA de básquetbol Denver Nuggets cerró los entrenamientos, a causa de que tres de los exámenes practicados a los integrantes de la franquicia arrojaron resultado positivo de coronavirus.

La información fue suministrada por Espn que apuntó que "tres de las 39 pruebas PCR" efectuadas a jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo dio positivo de Covid-19.

La franquicia de Colorado anunció que reabrirá sus instalaciones, según "la evolución de la enfermedad y las futuras pruebas", indicó Marca.

Los basquetbolistas solamente podrán desarrollar entrenamientos personales con un entrenador y al margen del resto de sus compañeros hasta el momento del viaje a Orlando, donde se celebrará la fase final.

La delegación de los Nuggets no tiene disponible al astro Nikola Jokic, quien está pasando cuarentena en Serbia tras su positivo asintomático.