Se estrena obra de teatro en vivo por Facebook

La propuesta es innovadora y debió cambiar con el acontecer de nuestra realidad. Esta noche a las 23 se estrena la obra teatral "Variaciones sobre Camacavada" basada en la pieza escrita por el dramaturgo argentino Luis Loyola Cano, a cargo del actor jujeño Leonel Mamaní del grupo teatral ADN (Arte de Nosotros).

El estreno se "aggiorna" a los tiempos de pandemia y se hará en vivo por la página de Facebook del actor, tiene una duración de menos de media hora, y se hace con una cámara en constante movimiento tomadas por un celular con buena definición.

Cabe aclarar que la propuesta es para mayores de 16 años y que la transmisión podrá verse en línea desde el Facebook ingresando al perfil del propio actor (Leo Alg). Leonel aclaró que su perfil es público.

Cabe mencionar que la propuesta es una de las ganadoras del Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales organizado por el Instituto Nacional de Teatro (INT).

La vuelta de rosca sucedió porque este trabajo de Leonel estaba pensado como trabajo final de la materia Actuación para su carrera en la Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra". La intención era desde un principio, una vez que aprobara la materia, llevar esta puesta a los escenarios, y llegó la pandemia. Por esta razón, finalmente la obra se estrena para todo público desde las redes.

El trabajo cuenta con la supervisión del director del grupo, Sergio Díaz Fernández, quien comenta: "La propuesta es llevar a escena el texto de Luis Cano con algunas variaciones que lo modernicen".

Díaz Fernández explica también que "la obra pone en el tablero temas como la violencia de género, el machismo patriarcal, relaciones familiares disfuncionales y mentes perturbadas. Es necesario entonces apropiarse de las posibilidades que la intermediación tecnológica nos da para llegar a este nuevo espectador, que verá nuestra propuesta teatral desde la pantalla de algún dispositivo electrónico".

Leonel, protagonista de la obra y del proyecto desde un inicio, contó que "la selección de la obra surge a partir del trabajo práctico de la cátedra de Actuación porque me gustó mucho, porque es bastante compleja en el sentido que el personaje está trastornado mentalmente y cambia mucho, va, vuelve, llora, y cuando termina de llorar se ríe mucho de la nada. Entonces tomé como un desafío esto de pasar de una emoción a otra, el cambio de voces porque en un momento habla como abuelo, luego como niño. Por todo esto me lo planteé como desafío en la materia. A partir de ahí me surgió la idea de que crezca un poco más, y surgió el desafío de llevarlo a una sala teatral, fuera del ámbito de una cátedra, y me agarró la pandemia".

Con esta situación fue una buena opción el concurso performático del INT. "Pensé que sería una oportunidad de mostrar el trabajo, haciéndolo frente a una cámara. Esto implicaba un gran cambio porque ya no hay escenario, el público en otro contexto, etc. Sí o sí necesitaba hacer una adaptación", contó en conversación con nuestro diario.

Un cambio fue que primero trabajó solo para un trabajo práctico con su visión propia de la puesta escenográfica de lo que sería "Camacavada", y ahora tiene la visión y coordinación de Díaz Fernández, "que es un artista que yo admiro un montón, lo considero uno de los directores más grandes de Jujuy, y para mí, hoy ser parte de su grupo teatral y estrenar una obra con su dirección me resulta muy satisfactorio", expresó. Y el otro cambio drástico fue que "el hacerlo online, me llevó a recortar mucho la obra porque la atención dentro de una sala, y la que se requiere desde un dispositivo, es muy diferente".

A futuro

La idea, explicó el actor, es pensar en la obra como un proyecto que se muestre durante dos o tres años, o más, "quiero repetirla virtualmente durante varias semanas y cuando pase la pandemia, espero poder vivir la experiencia de presentarla en un teatro y en otro contexto".

"Estamos trabajando para que esto salga bien, que no estoy solo, sino que están mis compañeros de ADN colaborando, además de la dirección de Sergio, para llevar un texto del teatro a un contexto muy alejado del mismo, que ya sería un entorno visual".

Sobre el actor

Leonel Mamaní se inició en la actividad teatral en la Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra", participando del Foro de Teatristas Noveles que se hizo en Jujuy en 2017 y 2018, lo que permitió conocer a otros pares y empezar a generar proyectos escénicos, integrándose al grupo ADN.

En 2018 participó de las Jornadas de Arte y Política que organiza la Ucse (Universidad Católica de Santiago del Estero), donde con la obra "El ladrón de orillas" obtuvo el premio al Mejor Actor de Comedia y mejor obra en el rubro comedia. Además formó parte del equipo coordinador del ciclo "Bajo un Cenital" que llevó obras de teatro locales a la Sala de la escuela "Tito Guerra" y le permitió obtener una pasantía en el Festival Internacional de Teatro Entepola Chile 2020. También se desempeñó como técnico de luces y sonido en la última edición de la Fiesta Provincial de Teatro del INT.