Transportistas de viajes turísticos piden asistencia económica

Las empresas de transporte de pasajeros de viajes para el turismo y viajes especiales pidieron ser incluidas en las medidas que contemplan ayudas económicas para sector del turismo.

El miércoles pasado se movilizaron en la capital jujeña y presentaron una nota al Gobierno provincial en la que indican: "Estamos viviendo una situación desesperante desde el 19 de marzo cuando cerramos nuestra puertas y guardamos los vehículos".

En el petitorio presentado manifestaron que "ante la imposibilidad de generar ingresos dignos para afrontar los compromisos de pagos de los salarios del personal, este rubro enfrenta la peor crisis de la historia, como consecuencia de la pandemia que ha significado una caída del 100% de la actividad y sin un horizonte claro de cuándo se podrá retomar la actividad".

Con el propósito de mantener todas las fuentes de trabajo, y teniendo en cuenta que este sector no recibió ayuda por parte del Estado, solicitaron al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, "una urgente solución a la desesperada situación en la que se encuentran las empresas, mientras que las obligaciones siguen vigentes y se hace imposible de cumplimentar". Asimismo solicitaron eximición de tasas patentes e impuestos hasta el inicio de la actividad, extensión de vida útil de los vehículos de modelo 2007 al 0km dos años desde el reinicio de la actividad, subsidio del gasoil del 30% definitivo, exención del Decreto 958/92 al transporte de turismo y una ley de emergencia para el transporte del turismo.

Firmaron el petitorio Emilio Tolaba, de M&A transporte y turismo; Lidia Vargas, de Vargas Tour; Rene Javier Pastore; Noelia Rojas, de AS Turismo; Paola Gutiérrez, de Tomasito SRL; María Rosa Centeno, de MR Turismo; Magui Tour, Soto Tour y NewPro SA.

Durante esta semana los legisladores nacionales analizaron en comisiones diferentes iniciativas que contemplan variantes de ayuda como exenciones impositivas, programas de financiamiento para empresas a tasas subsidiadas, planes de promoción para turistas en cuotas a través de la banca pública y mecanismos para resolver los paquetes turísticos que ya habían sido contratados, entre otras. El proyecto que avanza es el Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional que obtuvo el dictamen en mayoría en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla una fuerte inversión estatal de hasta 16.000 millones de pesos en algunos rubros.

Respecto a esta iniciativa, Emilio Talaba indicó que en las discusiones que se dieron en el Congreso el sector de transporte no estuvo bien representado y hasta ahora, todas las ayudas que el Gobierno emitió fueron para las agencias de turismo, los hoteleros, los guías de turismo pero no para el transporte del turismo.

"Somos un sector olvidado, siempre ocurre lo mismo, en algunas situaciones nos contemplan como transporte de pasajeros en general, otras como prestadores de servicios turísticos, pero no hay una ley específica que nos permita ser contemplados para recibir la ayuda del Estado. Nos quedamos siempre afuera", dijo. Sobre la manifestación realizada el miércoles, Tolaba indicó: "Queremos que nos escuchen, no queremos ir contra nadie, solo que también se contemple la difícil situación que está pasando nuestro sector que no ha sido tenido en cuenta hasta ahora. Somos muchas pymes que no hemos recibido ningún tipo de ayuda y además tenemos la incertidumbre de no saber cuándo volveremos a trabajar ya que dependemos del movimiento turístico que aún no creo que se reactive.

De nosotros dependen también varios trabajadores que están viviendo momentos de mucha incertidumbre. Esperamos que el gobernador escuche nuestro pedido y nos brinden ayuda urgente", explicó el referente del sector de transporte para el turismo.