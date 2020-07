Diseñan barbijos para diferentes necesidades

Como parte de una consigna de la materia Diseño II de la Tecnicatura Diseño de Indumentaria Regional del IES 11, los alumnos de segundo año diseñaron innovadores barbijos pensados para cubrir diferentes necesidades, según las demandas de cada sector de la sociedad. Si bien las propuestas fueron presentadas en el ámbito académico, la intención es poder promocionarlos y, de ser requeridos, cubrir la demanda.

La docente Julieta Salvatierra explicó que la intención fue que los estudiantes propongan diseños innovadores de barbijos de uso social respondiendo a la metodología proyectual de Bruno Munari. "La metodología de este diseñador italiano se enfoca en que el producto responda a un cliente o usuario en particular, dando solución a un problema o requerimiento", sostuvo.

Entre los trabajos más destacados se encuentran los barbijos deportivos, barbijos para uso de anteojos, otro para conductores de motos y bicicletas, barbijos inclusivos, para adolescentes, barbijos biodegradables, otros para pieles sensibles, barbijos ecológicos, entre otros.

"El deportivo tiene la particularidad de que está elaborado con triple capa y tela de red que permite que se pueda respirar mejor, ya que está ubicada donde están las fosas nasales; los barbijos biodegradables se elaboraron con capullos de seda y se impermeabilizaron con cera de abeja; el barbijo para pieles sensibles está elaborado con algodón orgánico, libre de pesticidas y químicos; el barbijo para uso de lentes es más amplio en la parte de la barbilla y tiene pinzas para permitir que el aire quede retenido en esa zona y no vaya hacia arriba, además tiene ballenas que hacen que no se empañen los anteojos y el inclusivo tiene una lámina de plástico a la altura de la boca que está tratada para que no se empañe y permita la lectura de labios y el barbijo ecológico esté hecho con bolsas de residuos que fueron tratadas y termoselladas", dijo.

Cubrir distintas necesidades

Uno los objetivos que promueven los proyectos que impulsa la carrera es generar un impacto social, dando respuestas a necesidades reales. "Trabajamos mucho en base a la responsabilidad social" dijo la docente y remarcó que la intención además es poder promocionarlos y, de ser requeridos por la comunidad, cubrir esa demanda. Los interesados pueden contactarse a través del facebook "Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria Regional".

Los alumnos que presentaron estos diseños son Pamela Aban, María Luz Díaz, Iván Burgos, Noelia Palacios, Mar Beltrán, Matías Paredes, Lilian Peloc, Natalia Quiñones, María Eugenia Olivera, Agustina Ortega y Gabriela Ponce.